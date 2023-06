Ucrânia

Cimeira do "Triângulo de Weimar" entre a França, a Alemanha e a Polónia em Paris

O Presidente francês recebe esta noite no Palácio do Eliseu o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o chefe de Estado polaco, Andrzej Duda, na chamada reunião do "Triângulo de Weimar", um formato de encontro tripartido entre a França, a Alemanha e a Polónia criado em 1991, logo após o fim da guerra fria. Na ementa das conversações vai estar a Ucrânia.

O Presidente francês Emmanuel Macron, o seu homólogo polaco e o chanceler alemão na cimeira de segurança de Munique em Fevereiro de 2023. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Texto por: Liliana Henriques