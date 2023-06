Ucrânia reconquista aldeias na região de Donetsk

Ucrânia/Rússia

A Ucrânia anunciou este domingo, 11 de Junho, ter recuperado três aldeias da região de Donetsk, as primeiras conquistas territoriais da contra-ofensiva anunciada pelo Presidente Volodymyr Zelensky.

Publicidade Continuar a ler

É a primeira vez desde o início da contra-ofensiva que a Ucrânia comunica um avanço das suas tropas. Nas imagens partilhadas nas redes sociais, vêem-se soldados da brigada 68 a carregar uma bandeira ucraniana em um prédio em ruínas na aldeia de Blagodatne, a cerca de 35 quilómetros a sul da cidade de Donetsk.

A unidade afirma ainda que vários militares russos foram capturados e estão agora a fornecer informações que contribuirão para novas libertações do território ucraniano.

Poucas horas depois, a Ucrânia anunciava a recaptura de Neskuchne, na região leste de Donetsk e da pequena cidade, Makarivka, perto de Blagodatné.

Na mensagem diária aos ucranianos, o Presidente Volodymyr Zelensky agardeceu as reconquistas obtidas pelos soldados os ucranianos

“Agradeço este dia aos nossos soldados (...). Obrigado por cada passo, por cada luta, por cada ocupante destruído! “, disse.

Ao mesmo tempo que Volodymyr Zelensky anunciava a reconquista das aldeias a sul da cidade de Donetsk, três pessoas morreram e 23 ficaram feridas durante a evacuação de uma zona inundada de Kherson.

As autoridades ucranianas afirmam que soldados russos dispararam contra um barco insuflável atingindo civis. Dois polícias estão entre os feridos.

A Ucrânia tem tentado resgatar pessoas retidas na margem oriental do rio Dnipro - controlada pela Rússia - desde que a destruição da barragem de Kakhovka, na semana passada, deixando parte da região inundada.

We are continuing our rescue operation in the south of Ukraine, and we have managed to evacuate about 4,000 people. Dozens of towns and villages remain flooded, with the worst situation still in the temporarily occupied part of Kherson region.



Russian terrorists continue to… pic.twitter.com/mJWf1lRyS8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2023

O fim-de-semana ficou ainda marcado pela troca de perto de prisioneiros, com a Ucrânia a recuperar 95 soldados que estavam nas mãos dos russos e 94 soldados da Rússia a fazerem o caminho inverso.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro