Silvio Berlusconi: funeral de Estado marcado para esta quarta-feira

Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro de Itália, morreu, esta segunda-feira, aos 86 anos, vítima de cancro. O funeral de Estado está marcado para amanhã, em Milão, e deverá contar com a presença de várias figuras políticas a nível mundial.

Em entrevista à RFI, Goffredo Adinolfi, historiador e politólogo italiano ligado ao Instituto Universitário de Lisboa, recorda o legado negativo deixado pelo antigo governante, cuja vida foi marcada por vários escândalos e polémicas.

"Eu penso que o seu legado é extremamente negativo. É negativo, em primeiro lugar, pela direita italiana porque ele nunca conseguiu emancipar-se dela. Ele foi o grande patrão da direita até ao ponto que ele nunca deixou que a direita tivesse novos rumos, deixando a direita ir rapidamente para a direita radical, antes do Salvini e depois da Giorgia Maloni", começou por referir.

Goffredo Adinolfi salientou depois que "esta figura extremamente controversa dominou em parte a política italiana, sem ser muito incisivo".

"Deste ponto de vista, é preciso lembrar que as maiores reformas que foram feitas, nos últimos 30 anos, foram feitas pelo centro-esquerda. Os governos foram de centro-esquerda. Mas o que é que isto implicou? Implicou que como todo o debate era a favor ou contra o Berlusconi, também os limites da governação de centro-esquerda ficassem escondidos atrás deste dicotomia e, portanto, no centro-esquerda houve dificuldades em ter um debate importante em relação à forma como o país estava a ser governado depois de 92/94", explicou.

O politólogo defendeu também que, neste momento, é difícil prever qual será o futuro da Forza Itália, partido fundado por Berlusconi.

"Isto é muito difícil de antever neste momento porque há muitas correntes dentro da força política dele, mas também porque a força política dele, a Forza Italia, tem muitas dívidas. E, portanto, vai deixar de ter um grande financiador e também vai deixar de ter um grande unificador, dentro de uma força política, que já há anos que está bastante em crise", recordou o nosso entrevistado.

Goffredo Adinolfi recordou depois a fraca percentagem obtida pela Forza Italia nas últimas eleições. "A partir dos sucessos que o Berlusconi teve, sobretudo, em 2000 e 2008, agora a Forza Italia tem 8/9% nas últimas eleições, portanto, é preciso ver se as pessoas dentro do partido dele vão ter vontade de continuar com aquela experiência ou vão ser englobados talvez no partido Irmãos de Itália de Giorgia Meloni", acrescentou.

"Portanto, é muito difícil de saber e pode chegar também uma pessoa, um agregador que consiga relançar a Forza, mas claro, é muito difícil porque as controvérsias, os conflitos dentro daquele partido são tão fortes que com a falta de um líder como ele é difícil perceber o que vai acontecer", rematou.

De salientar que Silvio Berlusconi se dedicou a várias áreas ao longo da sua vida, como é o caso da política, mundo dos negócios, comunicação social ou desporto.

De salientar que Berlusconi, quatro vezes primeiro-ministro, enfrentou vários escândalos fiscais e sexuais, no decorrer dos seus 86 anos de vida.

