Basquetebol: Denver Nuggets sagraram-se Campeões da NBA

Momento histórico na NBA, a Liga norte-americana de basquetebol: os Denver Nuggets arrecadaram pela primeira vez o título de Campeões da NBA.

A final da NBA, a melhor de sete jogos, terminou na passada segunda-feira com o triunfo dos Denver Nuggets por 4 vitórias a uma frente aos Miami Heat.

No quinto jogo entre as duas equipas, a equipa de Denver venceu por 94-89 no Ginásio Ball Arena.

O melhor marcador nesse encontro foi o sérvio Nikola Jokić com 28 pontos apontados.

Nikola Jokić foi eleito MVP, melhor jogador da final, ele que já arrecadou duas vezes o título de melhor jogador do ano em 2021 e 2022. Neste ano em que não venceu o título de melhor jogador do ano acabou por vencer o título da NBA com a sua equipa.

Recorde-se que o sérvio chegou à equipa durante o Verão de 2015, proveniente do clube do país de ordem, KK Mega Basket. O atleta foi escolhido no 41° lugar na Draft de 2014 pelos Denver Nuggets, mas apenas um ano depois, em 2015 é que assinou o contrato e acabou por representar a equipa do estado do Colorado.

O clube norte-americano cresceu com o atleta sérvio agora com 28 anos, ele que também já arrecadou uma medalha internacional com a selecção sérvia em 2016: a Sérvia venceu a medalha de prata na prova de basquetebol masculino nos Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro, perdendo apenas na final frente aos Estados Unidos por 96-66.

Denver Nuggets, a melhor equipa do ano

Os Denver Nuggets fizeram uma temporada ‘quase’ perfeita. Na temporada regular, a equipa do Colorado terminou no primeiro lugar no grupo Oeste - Conferência Oeste - com 53 triunfos e 29 derrotas em 82 jogos disputados.

Nos oitavos-de-final, os Nuggets venceram os Minnesota Timberwolves por 4 vitórias a uma, enquanto nos quartos a equipa de Denver derrotou os Phoenix Suns por 4 vitórias a duas.

Nas meias-finais veio o ‘sweep’, quer dizer vencer a outra equipa sem nenhuma derrota. Os Denver Nuggets derrotaram os LA Lakers de LeBron James, o melhor marcador de todos os tempos da NBA, por 4 vitórias e nenhuma derrota.

Na final, a equipa norte-americana venceu os Miami Heat por quatro vitórias a uma. Os Denver Nuggets venceram o primeiro jogo por 104-93, depois perderam o segundo por 108-111. O clube do Colorado reagiu e venceu os três seguintes encontros por 109-94, 108-95 e 94-89.

Pela primeira vez na história, os Denver Nuggets venceram o título da NBA, bem como o primeiro título na Conferência Oeste. Um ano histórico para a equipa do estado do Colorado.

