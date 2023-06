Estados Unidos: Trump foi indiciado e declarou-se inocente

Estados Unidos

Miami – O antigo presidente norte-americano Donald Trump declarou-se inocente nesta terça-feira ao final do dia ao ser ouvido por um tribunal da Flórida. O antigo líder republicano foi indiciado por ter conservado dossiers confidenciais após ter deixado a Casa Branca.

Texto por: Miguel Martins com AFP

Donald Trump foi indiciado da prática de crimes como falso testemunho, retenção ilegal de informações de segurança nacional ou ainda conspiração para obstruir a justiça... E isto por não ter devolvido documentos confidenciais aquando da sua saída da presidência americana.

O antigo inquilino da Casa Branca afirmou perante a justiça estar inocente da prática dos crimes pelos quais foi indiciado.

Trump afirmou tratar-se, mesmo, de "uma perseguição política digna dos regimes fascistas ou comunistas", ele que aposta já numa nova candidatura rumo às presidenciais do próximo ano.

No entanto por ter sido formalmente acusado ele deveria vir a ser julgado, o que poderia vir a atrapalhar as suas ambições para tirar do poder o democrata Joe Biden.

Apesar de, perante a justiça em Nova Iorque Trump ter já sido acusado de fraudes num dossier de pagamentos a uma actriz pornográfica é a primeira vez que, a nível federal, um antigo chefe de Estado era formalmente acusado.

O FBI teve que proceder a uma rusga a sua casa em Agosto do ano passado para recuperar uma série de documentos, apesar de em Janeiro Trump ter devolvido apenas alguns que estavam na sua posse.

