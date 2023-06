França: príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman em Paris para visita oficial

França / Arábia Saudita

O príncipe herdeiro Saudita, Mohammed bin Salman, é esperado em Paris nesta sexta-feira para um encontro oficial com o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron. O homem forte do reino árabe espera obter o apoio da França para sediar a Expo 20230 e melhorar a imagem do país a nível internacional.

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebe nesta sexta-feira o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman no palácio do Eliseu em Paris.

Publicidade Continuar a ler

Esta é a segunda visita de Mohammed bin Salman a Paris em menos de um ano e a primeira etapa de sua viagem à França. O desafio do príncipe herdeiro da Arábia Saudita é obter o apoio francês para melhorar a imagem do reino árabe a nível internacional.

Nesta sexta-feira o também primeiro-ministro saudita deverá almoçar e reunir-se com o chefe de Estado francês, num encontro dominado pela tónica das “grandes questões internacionais” e “em especial a guerra na Ucrânia”, de acordo com o Eliseu.

Também serão discutidas as grandes questões da estabilidade regional, incluindo o impasse político no Líbano, o programa nuclear iraniano e as trocas económicas e comerciais entre Paris e Riade

De acordo com um documento do Tribunal Real Saudita, trata-se de uma “visita oficial” de dez dias, que prevê a participação numa série de encontros e eventos importantes. A agenda de "MBS" na capital francesa prevê outros encontros, nomeadamente a participação na “cimeira para um novo pacto financeiro global” na próxima semana. O líder deve ainda ser recebido nesta segunda-feira tendo em vista a oficializar o apoio à candidatura saudita para sediar a feira mundial "Expo 2030".

Esta reunião, assim como a última em Julho do ano passado – que foi fortemente criticada por grupos de direitos humanos, por ser a primeira visita à Europa depois da morte do jornalista Jamal Kashoggi – reforça os laços entre as duas capitais.

Num momento de reconfiguração da ordem mundial, o reino saudita encontra-se numa posição excepcional. Ávido pelo prestígio internacional, o novo homem forte do Médio Oriente, conduz através da sua posição estratégica que lhe confere o controlo dos preços do petróleo, uma derradeira campanha de reestruturação da imagem do reino.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro