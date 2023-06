Delegação africana reúne-se com Vladimir Putin

Ucrânia//Rússia/ÁFrica

O chefe de Estado da África do Sul encontra-se este sábado, 17 de Junho, com o Presidente Vladimir Putin, em São Petersburgo. Ontem, Cyril Ramaphosa reuniu-se com o Presidente Volodymyr Zelensky que rejeitou qualquer compromisso com de paz com Moscovo.

O chefe de Estado da África do Sul encontra-se este sábado, 17 de Junho, com o Presidente Vladimir Putin, em São Petersburgo. (Imagem de arquivo).

O Presidente sul-africano chefia a missão de paz africana e viaja acompanhado de outros chefes de Estado da Zâmbia, Comores, Congo, Egito, Senegal e Uganda.

Ontem, Cyril Ramaphosa reuniu-se, em Kiev, com o homólogo ucraniano, mostrando-se disponível para mediar o conflito. Volodymyr Zelensky respondeu que enquanto as tropas russas estiveram no país, a Ucrânia rejeita qualquer compromisso de paz com Moscovo.

[WATCH]: HE President @CyrilRamaphosa addresses the joint press briefing of the African Heads of State and Government and HE President Zelenskyy following peace talks in Kyiv, Ukraine. #AfricanPeaceMission pic.twitter.com/brNn7nvPZH — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 17, 2023

Depois da recusa das autoridades ucranianas em negociar com a Rússia, esperam-se poucos progressos durante o encontro entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e a delegação africana, que prossegue a tentativa de mediação entre as duas partes.

As Nações Unidas já vieram saudar a iniciativa africana, sublinhando, porém, que apenas uma solução "justa" e que reconheça a “agressão russa” pode funcionar.

Os líderes africanos também esperam ainda garantias no acordo dos cereais que permite as exportações ucranianas para o resto do mundo e do qual Moscovo ameaça retirar-se. O continente africano está a ser fustigado pelo aumento dos preços dos alimentos e pelos efeitos da guerra no comércio mundial.

