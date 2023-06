Delegação africana diz a Putin que "a guerra na Ucrânia" deve acabar

Ucrânia//Rússia/ÁFrica

O chefe de Estado sul-africano disse este sábado, 17 de Junho, ao Presidente Vladimir Putin que "a guerra" deve terminar na Ucrânia. Cyril Ramaphosa, que lidera a delegação africana de mediação para a paz na Ucrânia, sublinhou que os países africanos estão a ser muito afectados por este conflito.

Publicidade Continuar a ler

Durante o encontro que manteve com o Presidente russo em São Petersburgo, Cyril Ramaphosa afirmou que a guerra na Ucrânia deve acabar.

"A guerra não pode durar para sempre (...). Queremos que esta guerra acabe", declarou.

Além de Cyril Ramaphosa, a delegação integra ainda o Presidente do Senegal, Macky Sall, o Presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, e o Presidente das Comeres, Azali Assoumani, actual presidente da União Africana, além de representantes congoleses, ugandeses e egípcios.

O Chefe de Estado sul-africano insistiu que “é do interesse comum que esta guerra termine”, sublinhando que os países africanos estão a ser muito afectados por este conflito.

Já o presidente das Comores, Azali Assoumani, reiterou que a delegação africana pretende convencer os dois países "a trilhar o caminho do diálogo".

Por seu lado, Vladimir Putin referiu que a Rússia não desistiu das negociações para encontrar uma solução pacífica para o conflito.

A delegação encontrou-se com Presidente russo, depois de uma deslocação a Kiev para discussões com o chefe de Estado ucraniano. Volodymyr Zelensky afirmou que enquanto as tropas russas estiveram no país, a Ucrânia rejeita qualquer compromisso de paz com Moscovo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro