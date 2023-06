Israel: Netanyahu promete avançar com a reforma judicial

israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu este domingo, 18 de Junho, continuar a avançar no projecto de reforma do sistema judicial desejado pelo governo, mas que divide profundamente o país.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu este domingo, 18 de Junho, continuar a avançar no projeto de reforma do sistema judicial desejado pelo governo, mas que divide profundamente o país.

Publicidade Continuar a ler

O chefe do executivo israelita está determinado em avançar com o polémico projecto de reforma do sistema judicial. Esta manha, durante a reunião semanal do Governo, em Jerusalém, Benjamin Netanyahu prometeu que “esta semana vamos reunir-nos e iniciar medidas práticas".

Formado no final de Dezembro do ano passado, com o apoio de partidos de extrema-direita e formações judaicas ultra-ortodoxas, o governo de Benjamin Netanyahu quer aprovar um projecto de reformar judicial que daria aos eleitos mais poder sobre a nomeação de juízes e limitaria as prerrogativas do Supremo Tribunal.

Em Janeiro, o anúncio do texto provocou um dos maiores movimentos de protesto da história de Israel.

O governo acredita que a reforma é necessária para garantir um melhor equilíbrio de poder, mas os críticos vêem o projecto como uma ameaça à democracia israelita e às suas salvaguardas institucionais.

No final de Março, Benjamin Netanyahu anunciou uma pausa no processo legislativo e iniciou um diálogo entre a coligação que sustenta o governo e os partidos de oposição para chegar a um acordo, sob a égide do Presidente Isaac Herzog.

Mas na quarta-feira, os dois principais líderes da oposição israelita, YairLapid e BennyGantz, suspenderam a participação nas negociações. YaïrLapid acusa o primeiro-ministro "de fingir que estava aberto à discussão".

Este domingo, Benjamin Netanyahu voltou a acusar os líderes da oposição de "simular conversas falsas", prometendo levar o projecto adiante "de forma comedida e responsável”.

"O anúncio de Netanyahu de prosseguir unilateralmente com a reforma judicial irá comprometer seriamente a economia e a segurança (do país) e dividir o povo de Israel", reconheceu YaïrLapid, garantindo que vão continuar o "combate" para que este projecto não venha acontecer.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro