Ucrânia reconquista localidade na região sul de Zaporizhia

Ucrânia/Rússia

Responsáveis russos admitiram este domingo, 18 de Junho, que a Ucrânia reconquistou uma pequena localidade na região sul de Zaporizhia, a primeira vitória nessa frente da batalha, desde que Kiev lançou a contra-ofensiva, no início do mês de Junho.

As forças ucranianas afirmam ter destruído um depósito de munições "significativo" perto da cidade portuária de Henichesk, ocupada pelos russos, na região de Kherson.

Publicidade Continuar a ler

Vladimir Rogov, um funcionário do Governo imposto pela Rússia, reconheceu que a Ucrânia recapturou uma pequena localidade na região sul de Zaporizhia, a primeira vitória nessa frente desde que Kiev lançou a contra-ofensiva, no início do mês de Junho.

O responsável declarou ainda que as forças ucranianas reconquistaram a aldeia de Piatykhatky, acrescentando que combates intensos continuam na área, acrescentou.

Por seu lado, as forças ucranianas afirmam ter destruído um depósito de munições "significativo" perto da cidade portuária de Henichesk, ocupada pelos russos, na região de Kherson.

Na semana passada, a Ucrânia disse ter recuperado o controle de cerca de 100 km2 de território em pouco mais de uma semana, assumindo uma série de aldeias na região leste de Donetsk.

Em reposta, o Presidente Vladimir Putin disse que a Ucrânia "não tem chance de uma contra-ofensiva bem-sucedida". Moscovo que alega ter infligido pesadas baixas às forças ucranianas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro