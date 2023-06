Futebol

Futebol: Espanha venceu 3ª edição da Liga das Nações europeias

A Espanha venceu a Liga das Nações europeias de futebol, derrotando na final a Croácia na marcação das grandes penalidades por 5-4 após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Espanha venceu 3ª edição da Liga das Nações europeias. © AP - Martin Meissner

Texto por: Marco Martins

Publicidade Continuar a ler Em Roterdão, nos Países Baixos, onde decorreu a "final-four", final a quatro da Liga das Nações, os espanhóis arrecadaram pela primeira vez o troféu da UEFA, organismo que gere o futebol europeu. A paciência espanhola O jogo entre os dois finalistas foi de paciência, visto que nenhuma nação arriscou em demasia durante os 120 minutos que decorreu o encontro. Os croatas chegaram à final após terem eliminado os neerlandeses por 4-2 no prolongamento e já tinham 120 minutos nas pernas. Quanto aos espanhóis tinham derrotado os italianos nas meias-finais por 2-1 no fim do tempo regulamentar. A decisão na final acabou por ser definida na marcação das grandes penalidades, após 120 minutos sem grande espectáculo em que as duas equipas estiveram mais preocupadas em não perder do que em vencer. Nesse duelo, os espanhóis falharam uma grande penalidade apontada pelo defesa Aymeric Laporte, enquanto os croatas falharam duas por Lovro Majer e por Bruno Petkovic. A última grande penalidade foi marcada pelo defesa do Real Madrid, Dani Carvajal. A Espanha venceu a Liga das Nações europeias de futebol ao derrotar na final a Croácia por 5-4 na marcação das grandes penalidades, isto após o empate sem golos. Os espanhóis venceram a terceira edição, isto após a França e Portugal, sendo que os portugueses arrecadaram a primeira edição da prova organizada pela UEFA, organismo que gere o futebol europeu. De notar que a Itália ficou no terceiro lugar derrotando os Países Baixos por 3-2. 'Yan wasan tawagar Spain lokacin da suka lashe gasar Nations League bayan doke Crotia a bugun finareti.18/06/23. © AP - Peter Dejong NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe toda a actualidade internacional fazendo download da aplicação RFI