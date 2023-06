Processo à porta fechada para Alexeï Navalny que incorre 30 anos de prisão

Rússia

A justiça russa decidiu esta segunda-feira impor um julgamento à porta fechada para Alexeï Navalny, principal adversário do Kremlin, que hoje começou a ser julgado num novo processo em que é acusado de «extremismo», acusação pela qual incorre uma pena de prisão de 30 anos.

O opositor de 47 anos que sobreviveu a uma tentativa de envenenamento em 2020, encontra-se preso na Rússia desde 2021, estando já a cumprir uma pena de 9 anos de detenção por "fraude", uma condenação que segundo os seus apoiantes é puramente política.

No âmbito do novo julgamento que começou esta segunda-feira na prisão de segurança máxima de Melekhovo, a 250 quilómetros da capital, Alexeï Navalny arrisca-se agora a ser condenado a 30 anos de detenção.

De acordo com os 196 volumes que compõem a acusação, Nalvany é nomeadamente suspeito de"apelos ao extremismo", "criação de uma organização não governamental que atenta contra os direitos dos cidadãos", "financiamento do extremismo", "envolvimento de menores em acções perigosas" e, por último, "reabilitação do nazismo".

Durante esta primeira audiência, o procurador pediu que os debates sejam conduzidos à porta fechada, invocando motivos de segurança e a necessidade de proteger a identidade de uma testemunha da acusação. Pedido ao qual o tribunal anuiu.

Esta decisão não deixou de causar a indignação nomeadamente do pai do opositor que denunciou a "ausência de vergonha, a ausência de consciência e a ausência de honra".

Refira-se que Navalny que ficou conhecido essencialmente pelas suas investigações sobre a corrupção no seio do sistema político de Vladimir Putin, é igualmente visado por uma acusação de "terrorismo" noutro processo separado, no âmbito do qual poderia ser condenado à prisão perpétua.

