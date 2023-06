"Progressos" marcam encontro entre Blinken e Xi Jinping em Pequim

China / Estados Unidos

O chefe da diplomacia americana foi recebido esta segunda-feira no Palácio do Povo em Pequim pelo Presidente chinês no âmbito daquela que é a primeira visita de um Secretário de Estado americano à China em 5 anos. Durante este encontro que ocorreu num contexto de crescentes tensões entre Washington e Pequim, Xi Jinping deu conta de "progressos" e de o alcance de "terrenos de entendimento".

O secretário de Estado dos EUA Antony Blinken aperta a mão do Presidente chinês Xi Jinping no Grande Salão do Povo em Pequim, China, neste dia 19 de Junho de 2023.

Este encontro devia inicialmente ter acontecido em Fevereiro, só que tinha acabado por ser adiado depois da incursão no espaço aéreo americano de um suposto balão espião chinês. Este episódio tinha marcado um agudizar dos antagonismos entre os dois países, com pano de fundo de rivalidades sobre as tecnologias bem como sobre o comércio, Washington aplicando sanções contra gigantes chineses do sector.

Os motivos de discórdia não param por aqui: os Estados Unidos têm denunciado em diferentes ocasiões a repressão de que é alvo a minoria muçulmana Uigur no Xinjiang e também vêem com maus olhos as pretensões territoriais de Pequim no mar da China, nomeadamente sobre a ilha independentista de Taiwan.

Depois de um encontro esta manhã com Wang Yi, o alto responsável do Partido Comunista Chinês para a diplomacia, um encontro durante o qual este último reiterou que o seu país não iria fazer qualquer tipo de cedência sobre a questão de Taiwan, Antony Blinken foi recebido durante a tarde pelo Presidente chinês.

"As duas partes fizeram progressos e chegaram a terrenos de entendimento sobre certos pontos específicos" indicou Xi Jinping sem entrar em pormenores após o encontro que durou um pouco mais de meia hora. Ao qualificar estes avanços de "muito bons", o chefe de Estado chinês disse esperar que "através desta visita, o Secretário de Estado Blinken dê um impulso positivo para a estabilização das relações entre a China e os Estados Unidos".

No mesmo sentido, ao considerar, em conferência de imprensa, que "os dois países estão empenhados na estabilização das suas relações", Antony Blinken disse nomeadamente que os Estados Unidos não procuram "impedir" o desenvolvimento económico chinês.

Noutro aspecto, Blinken informou ter dado conta da sua preocupação perante o que qualificou de "provocações" da China no estreito de Taiwan e referiu igualmente ter falado da questão dos Direitos Humanos no Xinjiang bem como no Tibete e em Hong Kong.

O Secretário de Estado americano disse também ter pedido à China para prevenir o "comportamento perigoso" da Coreia do Norte, Blinken mencionando também -noutra frente- que Pequim prometeu não fornecer armas à Rússia.

