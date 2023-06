Futebol: Novo recorde à vista para Cristiano Ronaldo? Objectivo 200 internacionalizações

Futebol

A Selecção Portuguesa defronta nesta terça-feira, 20 de Junho, a Islândia em território islandês, na cidade de Reykjavík num jogo a contar para a quarta jornada da fase de apuramento para o Euro 2024 que vai decorrer na Alemanha.

Três vitórias em três jogos, 13 golos apontados e nenhum sofrido, eis o balanço das três primeiras jornadas da Selecção das Quinas na fase de qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de futebol que vai decorrer em 2024 na Alemanha.

200 internacionalizações?

O jogo frente à Islândia poderia ser só mais um na caminhada de Portugal rumo ao Euro’2024, mas não vai ser ‘apenas um’.

Cristiano Ronaldo, capitão e avançado da Selecção Portuguesa, poderá atingir as 200 internacionalizações se disputar este encontro frente à Islândia. Esta é uma marca nunca atingida por nenhum jogador!

De notar que Portugal venceu os três primeiros encontros, com o novo seleccionador o espanhol Roberto Martínez, derrotando o Liechtenstein por 4-0, o Luxemburgo por 6-0 e a Bósnia e Herzegovina por 3-0. Isto perfaz treze golos e nenhum sofrido.

Neste terça-feira, os portugueses medem forças com a Islândia que até agora tem apenas um triunfo por 7-0 frente ao Liechtenstein e duas derrotas frente à Eslováquia por 1-2 e frente aos bósnios por 0-3.

Em conferência de imprensa, Cristiano Ronaldo admitiu que este jogo não será fácil frente à equipa islandesa, e também abordou as 200 internacionalizações.

O que significa atingir as 200 internacionalizações?

Serei o primeiro da história a conseguir 200 jogos, fico muito orgulhoso por isso, é algo que nunca pensei. Significa muito. Desde o primeiro dia que fui internacional, sempre foi um sonho jogar pela Selecção. Ficarei cá até achar que devo, eu, o presidente e o treinador. Nunca abdicarei de vir cá, porque é sempre um sonho. 200 jogos demonstra o amor pelo país. Quero continuar a jogar, alegrar a família, amigos e portugueses. Tem sido uma caminhada longa, mas que não terminará em breve, espero eu. Que Portugal ganhe, com ou sem golos meus. Que Portugal siga o seu caminho rumo ao Europeu.

Ainda sente algum nervosismo antes dos jogos?

Nervoso fico sempre na Selecção. Com o hino fico sempre nervoso, é bom. É sinal de responsabilidade, de orgulho, motivação, representar a selecção é o auge da carreira. Se espero fazer mais? Óbvio, por isso estou aqui. Por isso continuo a caminhada. Viver o momento, o dia a dia, ver a minha forma, acho que continuo bem, a ajudar, a fazer golos e boas exibições. Enquanto estiver motivado e todas as pessoas que estiverem ao meu lado gostarem da minha presença e liderança, não abdicarei da Selecção de qualquer forma. O que mais quero é ajudar Portugal.

Continua a bater recordes…

Não tenho noção. Sei que há recordes que sou eu quem os tem. Tenho muito mais, mas como digo, digo sinceramente, não sigo os recordes, eles é que me seguem. Fico feliz, também é a minha motivação para continuar ao mais alto nível na Selecção. Foi algo que nunca pensei alcançar. E vou continuando a alcançar recordes. Feliz e com a ambição para fazer muita história por Portugal. Estou na esperança que podemos ganhar mais títulos. Sinto que continuo a ser uma grande valia, não só dentro de campo, mas também fora. Quero continuar porque sinto que tenho muito para dar. E é viver o momento, tem sido bastante positivo. O futuro só Deus sabe. Quero continuar.

O que podemos esperar desse jogo frente à Islândia?

Espero um jogo difícil. A equipa da Islândia é muito boa, forte e quando joga em casa é sempre difícil. Com o apoio dos adeptos, no seu estádio, será duro, mas acredito nos nossos jogadores. Sabemos o que temos de fazer e Portugal tem de mostrar que é melhor do que eles.

Cristiano Ronaldo, avançado da Selecção Portuguesa 20-06-2023

Cristiano Ronaldo, avançado português. © LUSA - JOSE SENA GOULAO

