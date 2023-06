Quem vai acolher a Exposição universal de 2030?

Três cidades, representando três países, estão a competir para acolher a exposição universal de 2030. Nesta terça-feira, as três candidaturas foram apresentadas em Paris.

Os três finalistas são: Roma, Busan e Riade. O Gabinete Internacional de Exposições decidiu que estas cidades vão disputar a organização da exposição universal. A eleição será em Novembro de 2023.

No início havia cinco candidaturas para além das três finalistas. A cidade russa de Moscovo com o lema “Progresso da Humanidade. Visão partilhada para um Mundo em Harmonia” acabou por se retirar da corrida, enquanto Odessa, cidade ucraniana, com o lema “Renascença. Tecnologia. Futuro” foi preterida nesta terça-feira pelo Gabinete Internacional de Exposições.

Os critérios para escolher as três cidades finalistas foram os motivos da candidatura, a atractividade do tema, o lugar escolhido e os planos de reutilização do sítio após a exposição, isto sem esquecer as previsões em termos de público e em termos financeiros.

A cidade de Busan, na Coreia do Sul, apoia-se no tema “Transformar o nosso Mundo, Navegar para um futuro melhor”, enquanto o tema dos italianos da cidade de Roma é “Pessoas e Territórios: Regeneração, Inclusão e Inovação”. De notar que a delegação italiana teve o apoio da Presidente do Conselho, a primeira-ministra, Giorgia Meloni, que se deslocou pela primeira vez a França desde que foi eleita.

Por fim, a terceira finalista, a cidade de Riade, na Arábia Saudita, escolheu o tema “Era da mudança: juntos para um futuro clarividente”. Na semana passada, o Príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed ben Salman, também esteve em território francês para garantir o apoio do Estado francês.

O último diplomata a entrar em cena será o Presidente sul-coreano Yoon Seok-yeol que também vai parar em Paris para uma visita de 48 horas.

Recorde-se que as exposições internacionais são eventos planetários que permitem o intercâmbio entre as populações e entre as nações. Elas são organizadas de cinco em cinco anos e têm uma duração de seis meses, acolhendo dezenas de milhões de visitantes.

A última Exposição Universal decorreu entre Outubro de 2021 e Março de 2022 no Dubai nos Emirados Árabes Unidos, com um total de 24 milhões de visitantes, enquanto a próxima será no Japão, em Osaka, em 2025 sob o tema “Conceber a sociedade do futuro, Imaginar a vida de amanhã”.

Exposição Universal em Milão, Itália. Imagem de Arquivo. © AFP/Giuseppe Cacace

