China: As declarações de Biden são "absurdas e irresponsáveis"

A China considerou esta quarta-feira, 21 de Junho, absurdas as declarações do Presidente Joe Biden que afirmou que o homólogo chinês Xi Jinping pertence à categoria dos “ditadores”.

Numa altura em que as relações entre os Estados Unidos e a China pareciam estar mais calmas, as declarações do Presidente norte-americano parecem deitar tudo por terra.

Referindo-se a um recente episódio em que os Estados Unidos destruíram um balão chinês que alegavam estar a espiar território norte-americano, Joe Biden disse que "a razão pela qual [o Presidente chinês] ficou tão aborrecido "quando foi abatido aquele balão cheio de equipamento de espionagem é porque não sabia que [o dispositivo] estava lá".

Joe Biden que falava com doadores do Partido Democrata, na Califórnia, reconheceu que "É muito constrangedor para os ditadores quando eles não sabem o que aconteceu", acrescentando: "Quando [o balão] foi derrubada [Xi Jinping] ficou muito envergonhado e até negou que [a aeronave] estivesse lá".

A porta-voz da diplomacia chinesa, Mao Ning, em Pequim, considerou as declarações do Presidente norte-americano “absurdas” e "irresponsáveis".

"Esta observação da parte americana é realmente absurda, muito irresponsável e não reflete a realidade", declarou aos jornalistas.

As declarações de Joe Biden precedem a visita de dois dias do secretário de Estado a Pequim, a primeira de um diplomata americano em quase cinco anos.

A reunião de Antony Blinken com Xi Jinping foi saudada por ambos os países e descrito como um encontro de sucesso após meses de tensão e apesar da persistência de profundas divergências entre as duas potências mundiais.

