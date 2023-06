Futebol: Portugal venceu a Islândia e Cristiano Ronaldo marcou 123° golo

Futebol

A Selecção Portuguesa venceu por 0-1 na deslocação à Islândia num jogo a contar para a quarta jornada da fase de apuramento para o Euro 2024 de futebol que vai decorrer na Alemanha.

Quatro jogos, quatro vitórias, 14 golos apontados e nenhum sofrido, eis o balanço após quatro jornadas para Portugal.

Primeira parte sem sabor

Em Reykjavík, em território islandês, a Selecção Portuguesa até entrou melhor e tentou rapidamente chegar ao golo, mas a defesa da Islândia resistiu com defesas importantes do guarda-redes Rúnar Rúnarsson.

A festejar as suas 200 internacionalizações, Cristiano Ronaldo estava discreto e o maior perigo até acabou por ser Pepe, o defesa central português que cabeceou para a baliza islandesa, mas Rúnar Rúnarsson agarrou no esférico.

No intervalo, o empate sem golos permanecia entre as duas equipas.

Cristiano Ronaldo, o salvador da Pátria

A segunda parte foi igual à primeira: Portugal a dominar, mas sem conseguir colocar a bola na baliza. A tensão começa a aparecer entre os jogadores e o nervosismo era cada vez mais visível do lado português visto que os atletas não queriam terminar a temporada com um empate.

A situação ficou facilitada para os portugueses quando o médio islandês Willum Willumsson foi expulso por acumulação de amarelos aos 80 minutos de jogo.

A onze contra dez, a Selecção das Quinas empurrou cada vez mais a Islândia para a sua área até ao golo salvador.

Aos 90 minutos, após um cruzamento do luso-francês Raphaël Guerreiro, o central Gonçalo Inácio efectuou um passe decisivo, cabeceando para Cristiano Ronaldo que só teve de empurrar para o fundo da baliza de Rúnar Rúnarsson.

Num primeiro momento, o golo foi invalidado pelo árbitro alemão Daniel Siebert por fora-de-jogo, mas o VAR acabou por ver que o jogador que fez o passe, Gonçalo Inácio, não estava fora-de-jogo, contrariamente a dois outros jogadores, incluindo o Pepe, que não faziam acção de jogo.

O árbitro acabou por validar o golo de Cristiano Ronaldo, o 123° tento apontado com a camisola das Quinas em 200 jogos realizados. Dois recordes para o avançado e capitão da Selecção Portuguesa, de 38 anos, que actua no Al-Nassr na Arabia Saudita.

Portugal venceu por 0-1 na deslocação ao terreno da Islândia e continua na liderança no Grupo J com 12 pontos em 12 possíveis, tendo apontado 14 golos, sem sofrer nenhum tento.

Pela primeira vez na história, os portugueses concluíram os quatro primeiros jogos de uma fase de apuramento sem sofrer nenhum golo.

Recorde-se que a Selecção Portuguesa venceu o Liechtenstein por 4-0, esmagou o Luxemburgo por 6-0, e derrotou a Bósnia e Herzegovina por 3-0 nas três primeiras jornadas.

Portugal lidera o Grupo J com 12 pontos, à frente da Eslováquia com 10 pontos, que derrotou o Liechtenstein por 0-1, e do Luxemburgo com 7 pontos, que venceu por 0-2 a Bósnia e Herzegovina.

De notar que os bósnios e os islandeses ocupam os quarto e quinto lugares, ambos com 3 pontos, enquanto o Liechtenstein ainda não pontuou.

Na próxima jornada, a 8 de Setembro, Portugal desloca-se à Eslováquia num duelo entre os dois primeiros classificados. Recorde-se que os dois primeiros de cada grupo se apuram para o Campeonato da Europa de futebol que vai decorrer na Alemanha em 2024.

Selecção Portuguesa de futebol. Imagem de Arquivo. © AFP - ODD ANDERSEN

