Submarino Titan tem menos de 24 horas de oxigénio para os cinco tripulantes

Acidente

O submarino Titan está desaparecido desde domingo, quando efectuou a descida para uma visita aos destroços do Titanic, tem apenas mais 24 horas de oxigénio para os cinco tripulantes a bordo. As equipas de resgate dizem ter ouvido barulhos no oceano que podem ajudar a localizar o engenho.

Perdido há mais de dois dias no oceano Atlântico, o submarino Titan que tinha como objectivo levar cinco turistas a visitar os destroços do Titanic só terá oxigénio para mais 24 horas, segundo as estimativas de vários engenheiros. Entretanto, as buscas continuam e abrangem milhares de quilómetros à volta dos destroços do transatlântico que se afundou em 1912, com um sistema de vigilância militar instalado num avião canadiano a dar conta de ruídos.

Estes ruídos podem indicar que os cinco tripulantes estão vivos e a lutar pela sua sobrevivência, com barulhos a serem registados debaixo de água a cada 30 minutos. Os Estados Unidos também já enviaram um submersível para investigar a área onde os ruídos foram detectados. Uma hora após o Titan ter sido lançado ao mar no domingo, não voltou a haver qualquer comunicação com esta embarcação.

Dentro do submarino seguem o multimilionário britânico Hamish Harding, presidente da empresa de jactos particulares Action Aviation, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho, o mergulhador francês e especialista nos destroços do Titanic Paul-Henri Nargeolet e Stockton Rush, CEO da OceanGate Expeditions, que detém o Titan.

Desde 2009 que a OceanGate Expeditions fornece submarinos para a exploração sub-aquática, quer seja para fins científico quer para fins turísticos. O submarino Titan foi desenvolvido em parceria com a NASA. Trata-se de uma embarcação em fibra de carbono, com sete metros de comprimento e que pesa 10 toneladas, podendo ir até 4.000 metros de profundidade com uma autonomia de 96 horas.

O custo da expedição ao Titanic é de 250 mil euros por pessoa e todos os passageiros assinaram um termo de responsabilidade ao entrarem no Titan.

