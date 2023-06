Volodymyr Zelensky pede projectos concretos para a Ucrânia

Reconstruir as infra-estruturas, apoiar a economia e financiar os serviços públicos da Ucrânia. Estes são alguns dos objectivos da conferência internacional para a Reconstrução da Ucrânia, organizada pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e que conta com a presença de mais de 60 líderes mundiais. O Presidente Volodymyr Zelensky, que participa em video-conferência, pediu projectos concretos para o país

De acordo com o Banco Mundial, as necessidades imediatas da Ucrânia estão avaliadas em 14 mil milhões de doláres. No entanto, a recuperação da economia do país pode chegar aos 411 mil milhões de doláres.

O secretário de Estado norte-americano que representa o país na conferência, anunciou que os Estados Unidos vão disponibilizar 1,3 mil milhões de dólares para apoiar a economia ucraniana. Antony Blinken reiterou que "enquanto a Rússia continuar a destruir, nós estaremos aqui para ajudar a reconstrução da Ucrânia".

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs financiar quase metade das necessidades da Ucrânia até 2027 com 50 mil milhões de euros.

"Propus aos Estados-Membros da UE [União Europeia] que cobrissem 45% deste défice, o que representa um total de 50 mil milhões de euros para a Ucrânia. Trabalharemos com a Ucrânia num plano correspondente de investimento e reformas. Este plano poderá também tornar-se uma âncora para todos os doadores internacionais, incluindo o sector privado", referiu.

