Submarino Titan desaparecido: todos os cinco passageiros declarados mortos

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira que os cinco tripulantes do submarino Titan, que efectuava uma expedição até aos escombros do Titanic, estão mortos. Esta notícia surge após quatro dias de buscas.

Desaparecido no Atlântico desde domingo, o caso do submarino Titan terá tido um desfecho catastrófico. A OceanGate, empresa proprietária do submersível, disse na quinta-feira que os cinco passageiros a bordo estavam “infelizmente desaparecidos”, lamentando a “perda de vidas”.

“Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um espírito distinto de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. Os nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico.”

Entre os tripulantes encontravam-se o director executivo e fundador da OceanGate, Stockton Rush, o empresário britânico Hamish Harding, o renomado mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o bilionário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood.

John Mauger, contra-almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou que um veículo de mergulho robótico implantado em um navio canadiano descobriu um campo de destroços do submersível Titan na manhã de quinta-feira no fundo do mar a cerca de 488 metros da proa do Titanic, e a 4 quilómetros abaixo da superfície, em um canto remoto do Atlântico Norte perto dos escombros do Titanic.

Uma anomalia acústica foi detectada pelos sistemas da Marinha de Guerra norte-americana neste domingo. Depois de inúmeras análises os especialistas chegaram à conclusão nesta quinta-feira que o ruído era “consistente com uma implosão ou explosão nas proximidades de onde o submersível estava a operar quando as comunicações foram perdidas”.

De acordo com os relatórios mais recentes da entidade, os destroços encontrados sugerem que a embarcação teria sofrido uma “implosão catastrófica”. O órgão público sublinha ainda que o veículo operado remotamente (ROV), utilizado para auxiliar nas buscas dos destroços do submarino, deve continuar as buscas pelas partes adicionais do Titan.

Esta notícia foi recebida pelos familiares, que estão de luto.

