Vladimir Putin «evitou banho de sangue»… na Rússia

Vladimir Putin, Presidente da Rússia, propôs aos combatentes do Grupo Wagner, juntar-se às forças armadas russas, seguir o chefe Yevgeny Prigozhin para a Bielorrússia ou regressar a casa. O Presidente russo falou pela primeira vez da rebelião abortada apresentando esta proposta.

Na alocução, a primeira desde a rebelião iniciada e abortada no mesmo dia, Vladimir Putin regozijou-se de ter «evitado um banho de sangue».

O Presidente russo afirmou que rapidamente deu “instruções” que levaram o seu tempo a chegar aos líderes da rebelião em que “dava uma oportunidade àqueles que cometeram um erro” de se redimirem.

Ao abordar os rebeldes, o chefe de Estado voltou a qualificá-los de “traidores”, garantindo que qualquer “rebelião” teria sido reprimida. Por isso deixou três hipóteses aos guerrilheiros Wagner: juntar-se às forças armadas russas, seguir o chefe Yevgeny Prigozhin para a Bielorrússia ou regressar a casa.

Apesar destas ameaças, informações recolhidas pela RFI frisam que o Grupo Wagner tem um campo de treinos na Bielorrússia, a 70 quilómetros da Ucrânia, e que os centros de recrutamento na Rússia também estão abertos.

Por fim, Vladimir Putin voltou a atacar o Ocidente e os ucranianos assegurando que esses esperavam por uma “luta fratricida”.

Yevgeny Prigozhin não queria o poder

O líder do Grupo Wagner também falou e afirmou que o objectivo da rebelião era permitir a continuidade do grupo paramilitar, que estava ameaçado de extinção, e não foi de conquistar o poder à força.

No entanto Yevgeny Prigozhin até admitiu que a rebelião foi positiva para os russos mostrando os defeitos da segurança nacional, visto que o Grupo Wagner percorreu 780 quilómetros sem resistência, conseguindo bloquear aeroportos e forças militares locais sem problemas, assegurando ainda que, se tivesse ido até ao fim, essa operação teria sido um sucesso em menos de 24 horas, o que é preocupante para o poder russo.

Numa alusão política, Yevgeny Prigozhin frisou que as suas tropas foram apoiadas e aplaudidas pelas comunidades locais, algo já desmentido pelo próprio Vladimir Putin, isto apesar do grupo paramilitar ter sido obrigado a abater helicópteros russos que atacaram as suas tropas.

Por fim, o líder do Grupo Wagner congratulou-se com a intervenção do Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que segundo ele vai permitir a sobrevivência do grupo paramilitar. Nesta terça-feira, segundo informações recolhidas pela RFI, dois aviões chegaram a Minsk, capital do país, numa altura em que o Presidente do país admitiu que o grupo paramilitar foi mal gerido e afirmou que as forças armadas bielorrussas estavam preparadas para ajudar as autoridades russas se necessário.

Rebelião sem efeito

As autoridades russas anunciaram nesta terça-feira, 27 de Junho, que as acusações contra o Grupo Wagner foram retiradas, visto que todos os participantes na rebelião “puseram termo às acções que visavam directamente a prática de um crime”.

