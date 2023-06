Ucrânia: bombardeamento a restaurante em Kramatorsk deixa múltiplas vítimas

Kramatorsk, Ucrânia

Um restaurante de Kramatorsk, no Oblast de Donetsk a lesta da Ucrânia, foi bombardeado na terça-feira pela força aérea russa. O balanço provisório das autoridades ucranianas aponta que uma dezena de pessoas morreram e outras dezenas resultaram feridas. Face às acusações, a Rússia alega que ataca “somente infra-estruturas militares”.

Um restaurante de Kramatorsk, no Oblast de Donetsk a lesta da Ucrânia, foi bombardeado na noite de terça-feira. Trata-se do restaurante Ria Pizza, emblemático local no centro da cidade, muito frequentado por jornalistas, celebridades, soldados e trabalhadores humanitários. Este ataque que ocorreu num momento em que se relata a presença de instrutores internacionais na cidade, acabou por destruir o restaurante.

De acordo com o balanço provisório divulgado pelo Serviço de Situações de Emergência da Ucrânia, estima-se que cerca de dez pessoas morreram na sequência do bombardeamento, dentre das quais estavam três crianças. Dezenas de pessoas resultaram feridas, e as equipas de resgate estão mobilizadas no local para socorrer as vítimas debaixo dos escombros.

Kiev acusa Moscovo de perpetrar este ataque. Num vídeo publicado no Twitter, o presidente ucraniano salientou começa por salientar que a cidade de Kremenchuk no Oblast de Poltava localizado a leste de Kiev, foi bombardeada na data do aniversário deste ataque. “Hoje, terroristas também bombardearam brutalmente a Kramatorsk com mísseis S-300. Infelizmente, houve mortos e feridos. Cada manifestação destas de terror prova mais uma vez a todo o mundo que a Rússia merece apenas uma coisa como consequência de tudo o que ela fez: derrota e um tribunal, julgamentos justos para todos os assassinos e terroristas”, acrescentou.

Moscovo por sua vez nega ter bombardeado um restaurante. “A Rússia não está a atacar infra-estruturas civis, está a atacar instalações que estão ligadas, de uma forma ou de outra, a infra-estruturas militares”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"O local de destacamento temporário do pessoal de comando da 56.ª brigada de infantaria motorizada do exército ucraniano foi atingido na cidade de Kramatorsk, na República Popular de Donetsk. Em zonas próximas das cidades de Predtecheno e Vesyoloye, na República Popular de Donetsk, foram destruídos os postos de comando e observação dos batalhões da 63.ª brigada mecanizada e da 10.ª brigada de assalto de montanha do exército ucraniano. Na zona da povoação de Novopavlovka, na República Popular de Donetsk, foi destruído um depósito de munições para foguetes da 47.ª brigada de artilharia do exército ucraniano. (…) Durante as últimas 24 horas, aviões operacionais/tácticos e do exército, tropas de mísseis e artilharia dos agrupamentos de forças russas atingiram 93 unidades de artilharia ucranianas em posições de tiro, efectivos e equipamento militar em 134 áreas”.

Diversas personalidades estavam no local

Três personalidades colombianas, o famoso escritor Hector Abad e o político Sergio Jaramillo, que se deslocaram à Ucrânia para participar na feira do livro de Kiev, onde apresentaram a iniciativa “Aguanta Ucrania!”, que retrata o apoio da América Latina à Ucrânia. No local também se encontrava a jornalista Catalina Gómez Ángel, correspondente na Ucrânia da RFI/France 24 em espanhol, e os três ficaram levemente feridos enquanto comiam no restaurante com a escritora ucraniana Victoria Amelina, uma jovem que faz trabalho de campo documentando crimes de guerra russos há meses.

“É um dos maiores restaurantes da cidade, que fecha pouco depois das sete da noite. E foi aí que um míssil caiu exactamente, como vocês podem ver, no restaurante. Estava repleto de gente e há cenas de terror: vimos sair feridos, alguns muito graves. Aqui, verdadeiramente, estamos de alguma forma vivos por um milagre. O local ficou totalmente destruído. Este é um dos muitos ataques que aconteceram hoje pela cidade, mas foram longe. E esse míssil caiu em um lugar onde havia civis, e em uma cidade onde obviamente também há muitos soldados – estamos perto do front.”

Correspondente da RFI na Ucrânia testemunha sobre bombardeamento 🔴 Catalina Gómez Ángel, enviada especial de #France24, estaba en el restaurante destruido por la explosión y nos envía este reporte ⤵@catapluma pic.twitter.com/UAShidS5yU — FRANCE 24 Español (@France24_es) June 28, 2023 Catalina Gómez Ángel, enviada especial da RFI/France 24 à Ucrânia, estava no restaurante quando este foi atingido por um míssil, provocando a sua destruição.

