O ecletismo do Jardim de Verão nos ritmos com a curadoria de Dino D'Santiago

É até 9 de Julho que a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, está de portas abertas para uma das iniciativas mais populares, o Jardim de Verão. O evento pode ser entendido como o epicentro de um conjunto de boas vibrações onde se cruzam e partilham sotaques, sonoridades, estilos e ritmos e coloca em palco mais de 30 concertos e DJ sets.

Miguel Magalhães, director do Programa Gulbenkian Cultura, e Dino D' Santiago, curador do Jardim de Verão.

O ecletismo é uma marca da curadoria de Lisboa Criola e Dino D'Santiago que junta artistas das mais diversas ascendências culturais e musicais e podem chegar de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau ou Portugal.

Mas é bom que se diga que no Jardim de Verão de 2023, além da música, do programa também fazem parte workshops de artes-plásticas gratuitos para os mais novos, uma conversa com a filósofa política e activista brasileira Djamila Ribeiro, e a entrada gratuita no Museu Gulbenkian e nas exposições temporárias.

Pouco antes de se iniciar o primeiro de três fins-de-semana de Jardim de Verão, a RFI esteve na Fundação Calouste Gulbenkian e falou com Miguel Magalhães, director do Programa Gulbenkian Cultura, e com Dino D' Santiago, curador do Jardim de Verão.

Link Jardim de Verão Gulbenkian: https://gulbenkian.pt/jardim-de-verao/

