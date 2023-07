Futebol Feminino: Portugal e Inglaterra empataram sem golos em jogo de preparação para o Mundial

Futebol Feminino

Na recta final antes do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino 2023, na Austrália e Nova Zelândia, Inglaterra e Portugal empataram 0-0 no sábado, 1 de Julho, em Milton Keynes, perto de Londres.

Inglaterra dominou claramente, com 23 remates à baliza lusa contra apenas dois das portuguesas. Mas não foram apenas erros que impediram as ‘Lionesses' de marcar. A defesa portuguesa esteve concentrada, com destaque para um corte crucial de Ana Borges em cima da linha ao remate de Alessia Russo aos 60 minutos.

A guarda-redes Inês Pereira também fez várias defesas importantes, com destaque para uma logo nos primeiros minutos do jogo, impedido o golo de um remate certeiro de cabeça de Rachel Daly após um cruzamento de Lauren Hemp.

Mais de 26.000 pessoas encheram o Estádio MK para este jogo particular de preparação entre as campeãs europeias, quartas no ranking da FIFA, e Portugal, estreantes num torneio mundial e 21.º lugar do ranking.

Os adeptos ingleses saíram frustrados por não verem a seleção nacional converter naquele que foi o último jogo de preparação antes do Mundial que arranca em 20 de julho. As portuguesas ficaram satisfeitas por não terem sofrido golos, mas deixaram evidentes as fragilidades na transição para o ataque e as dificuldades perante o poderio físico de adversárias mais fortes.

De notar que Portugal tem um segundo jogo de preparação antes de seguir viagem para a Nova Zelândia, será frente à Ucrânia, no Estádio do Bessa, na cidade do Porto, em território luso.

A Selecção Portuguesa de futebol feminino. © LUSA - JOSE COELHO

