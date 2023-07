Taiwan efectua exercícios militares de dois dias face a ameaça chinesa

Taiwan

Em Taiwan as autoridades da ilha separatista efectuam hoje e amanhã exercícios militares com tiros reais de mísseis, no quadro das suas mais importantes manobras anuais que acontecem num contexto de crescentes ameaças da China à sua integridade territorial. Ainda no final do mês passado, 8 aviões militares chineses sobrevoaram as águas territoriais de Taiwan, a apenas 44 quilómetros da sua zona costeira.

Estes exercícios, de segunda e terça-feira, serão realizados em Pingtung, no extremo sul da ilha. Pingtung, que tem vista para o Estreito de Taiwan, o Mar da China Meridional, o Oceano Pacífico e o Canal Bashi que separa Taiwan das Filipinas, é um local altamente estratégico para observar a actividade militar chinesa e um potencial local de desembarque numa invasão.

Com disparos de mísseis reais estas manobras decorrem no âmbito dos maiores exercícios anuais da ilha, Han Kuang, que terão lugar no final do mês. "A maioria dos exercícios que realizámos hoje envolveu artilharia real, porque o exercício de defesa deve ser semelhante a um combate real, permitindo que o nosso exército esteja confiante e tenha a capacidade de proteger a nossa pátria", disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Sun Li-fang, aos jornalistas.

Isto acontece num momento em que Pequim envia constantemente navios de guerra e aviões de combate ao Estreito de Taiwan, como forma de mandar um recado sobre a questão da autonomia da antiga Formosa. De acordo com o Ministério da Defesa, estas incursões chinesas ocorrem quase que quotidianamente, justificando a necessidade de prontidão permanente

No final do mês de Junho, oito aviões militares chineses aproximaram-se das águas territoriais controladas por Taiwan, a cerca de 44 quilómetros da costa. Duas semanas atrás, o porta-aviões Shandong, um dos maiores do mundo cuja presença no local é inabitual, atravessou o Estreito de Taiwan acompanhado de outras embarcações. Paralelamente, foram avistadas embarcações russas perto das águas territoriais do Japão e de Taiwan na semana passada, cuja presença ocorreu no âmbito de exercícios que levaram as embarcações a passar também pelo Mar das Filipinas, segundo afirma a agência de notícias russa, Interfax.

O evento mais importante deste ano foi o exercício efectuado pela China no mês de Abril, quando durante três dias, o Exército de Libertação Popular (EPL), iniciou uma operação com "patrulhas de prontidão de combate" e enviou dezenas de caças e vários navios de guerra para Taiwan. Os exercícios ocorreram em resposta à visita da Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, ao Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. Estes exercícios assemelham-se aos de Agosto de 2022, quando durante um período de três dias, o exército chines efectuou treinos com seis zonas de exclusão que quase cercavam a totalidade da ilha, como forma de protesto contra a visita da porta-voz da câmara dos representantes norte-americana, Nancy Pelosi.

