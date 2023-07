Japão: chuvas torrenciais obrigam 370 mil pessoas a abandonar as suas casas

Japão / Chuvas torrenciais

Cerca de 370 mil pessoas viram-se obrigadas a abandonar as suas casas no sudoeste do Japão devido a chuvas torrenciais e ao consequente risco de inundações e deslizamentos de terreno.

As autoridades pediram aos residentes que abandonassem as suas casas e se dirigissem a centros de acolhimento, este domingo. Cerca de 370 mil pessoas escaparam assim a possíveis acidentes, no sudoeste do Japão, zona afectada por chuvas intensas.

A metade sul do arquipélago japonês, e particularmente a prefeitura de Shimane, registou mais de 15 desmoronamentos de terra e 20 transbordamento de rios. Os comboios regionais e de alta velocidade foram suspensos de forma a prevenir possíveis acidentes ou avarias.

A Agência Meteorológica do Japão alertou para o risco de inundações e os acidentes que podem causar, como deslizamentos de terreno devido ao enfraquecimento dos solos. As encostas de montanhas, por exemplo, são áreas particularmente vulneráveis e as autoridades aconselharam a população a manter-se afastada deste tipo de zonas sempre que possível.

Não há registo de qualquer vítima, mas os meios de comuniação locais noticiaram que os serviços de socorro estão à procura de possíveis passageiros de um veículo que foi arrastado por um rio. As chuvas torrenciais devem prolongar-se ao longo de todo o dia de domingo, nas regiões oeste, sudoeste e centro do país.

