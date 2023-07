Ciclismo Feminino: Quarto Giro para a neerlandesa Annemiek van Vleuten

Ciclismo Feminino

A Volta a Itália Feminina em bicicleta terminou no passado fim de semana com o triunfo da neerlandesa Annemiek van Vleuten da equipa espanhola Movistar, a quarta vitória na prova para a ciclista de 40 anos.

Quem pode travar Annemiek van Vleuten? A neerlandesa venceu em 2022 as três grandes voltas - Espanha, Itália e França -, e já arrecadou em 2023 novamente a Vuelta e o Giro Donne, antes de participar no Tour, que começa no fim do mês de Julho.

No que diz respeito ao Giro Donne 2023, Annemiek van Vleuten (Movistar) venceu a prova com 3 minutos e 56 segundos de vantagem em relação à francesa Juliette Labous (Team DSM-Firmenich) e com 4 minutos e 23 segundos em relação à italiana Gaia Realini (Lidl - Trek).

Mas a vitória esmagadora foi muito além da camisola cor de rosa. Annemiek van Vleuten (Movistar) venceu a classificação por pontos, muitas vezes dedicada aos ‘sprinters’, com 67 pontos, à frente da norte-americana Chloe Dygert (Canyon//SRAM Racing) com 35 pontos.

A neerlandesa de 40 anos também arrecadou a classificação da montanha, dedicada aos melhores trepadores, com 71 pontos, à frente da italiana Gaia Realini (Lidl - Trek) com 35 pontos.

A equipa Movistar, de Annemiek van Vleuten, venceu a classificação por equipas com 46 segundos de vantagem em relação à equipa francesa FDJ-Suez.

E por fim Annemiek van Vleuten arrecadou três das oito etapas realizadas, visto que a primeira foi cancelada devido às más condições climáticas.

As outras etapas da Volta a Itália Feminina foram vencidas pela italiana Chiara Consonni (UAE Team ADQ), pela húngara Blanka Vas (Team SD Worx), pela alemã Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing), pela italiana Elisa Longo Borghini (Lidl - Trek), e pela neerlandesa Lorena Wiebes (Team SD Worx).

O Giro Donne contou com uma ciclista portuguesa, Beatriz Pereira (Bizkaia Durango), que terminou no 133° e último lugar a 2 horas, 51 minutos e 38 segundos da vencedora, Annemiek van Vleuten.

Volta a França Feminina 2022 em bicicleta. Imagem de Arquivo. © AFP - JEFF PACHOUD

