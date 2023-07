Coreia do Norte volta a lança míssil balístico de longo alcance

Coreia do Norte

A Coreia do Norte voltou a enfurecer os seus vizinhos ao lançar esta manhã um novo míssil balístico de longo alcance que voou por cerca de 70 minutos antes de se despenhar no mar do Japão.

Mais uma vez, a Coreia do Norte volta a experimentar com equipamento militar de longo alcance com o lançamento desta manhã a ser detectado pela Coreia do Sul. Este lançamento de um míssil balístico de longo alcance aconteceu apenas alguns dias depois de Pyongyang ter ameaçado abater aviões norte-americanos que terão sobrevoado o seu espaço aéreo.

O míssil terá percorrido cerca de 1.000 quilómetro num voo de 70 minutos, acabando por cair no Mar do Japão, sem causar qualquer dano. O míssil, como tem acontecido até agora nos lançamentos da Coreia do Norte, foi atirado para o ar, não parecendo haver indicação de um alvo preciso.

No entanto, a Coreia do Sul considerou este lançamento como uma grave provocação que ameaça a paz da península coreana" e viola as sanções nas Nações Unidas contra Pyongyang. Em Abril e Fevereiro, a Coreia do Norte lançou alguns dos seus modelos mais potentes de misseis anti-balísticos.

Os sucessivos lançamentos fazem com que a relação entre as duas Coreias esteja num dos piores momentos nos últimos anos, com a Coreia do Norte a defender o seu direito ao desenvolvimento de armas nucleares e Seul, com o apoio dos Estados Unidos, a avisar que o país se expõe a uma contra-ofensiva nuclear.

