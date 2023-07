Filipe Rebelo: «Balanço é positivo com duas medalhas nos Mundiais de atletismo paralímpico»

O Campeonato do Mundo de atletismo paralímpico decorre de 8 a 17 de Julho em Paris, a capital francesa.

Publicidade Continuar a ler

Os Mundiais de atletismo paralímpico decorrem em Paris, a capital francesa, com a presença de quatro países lusófonos: Brasil, Cabo Verde, Angola e Portugal.

A comitiva brasileira é aquela que conquistou mais medalhas, com um total de 35. O Brasil ocupa o segundo lugar na tabela das medalhas, atrás da China, que tem 38.

Os brasileiros arrecadaram 12 medalhas de ouro, 9 de prata e 14 de bronze.

A comitiva portuguesa conquistou duas medalhas de bronze quando faltam dois dias para o fim do Campeonato do Mundo.

Em entrevista à RFI, Filipe Rebelo, Team Manager de Portugal, fez um balanço destes primeiros dias de prova.

«O balanço é positivo. Já abrimos duas cotas para os Jogos em Paris, Jogos Paralímpicos em Paris, com duas medalhas. É um balanço muito positivo, temos pela primeira vez uma selecção com seis mulheres e quatro homens, o que é muito bom. Alguns deles são jovens, primeira vez que estão cá, são quatro estreias num Mundial. Não podem só pensar em Paris-2024, mas sim em Los Angeles em 2028. Só assim é que faz todo o sentido para os jovens virem para o campeonato a pensar: dar o seu melhor, bater o seu recorde pessoal, ir às medalhas… e assim sucessivamente. Só assim é que faz sentido nós estarmos cá no Campeonato do Mundo. O que tem feito o Comité Paralímpico de Portugal, junto com o Governo e as Federações, é credibilizar as marcas através do Projecto paralímpico, através das bolsas. O Governo criou algo equiparado aos atletas olímpicos. Só assim faz sentido dizer à sociedade que isto não é para todos: só estão cá os melhores, os melhores dos melhores. É projectar um futuro longínquo com dois ciclos paralímpicos, mas óbvio que Paris é como se fosse amanhã. Nós estamos aqui com essa comitiva, tendo ela alcançado as eliminatórias, as finais, com o objectivo de mostrar que todos os atletas que estão a iniciar a sua carreira podem cá estar nos Mundiais ou nos próximos Mundiais que vão decorrer no Japão. Nós somos veículos de transmissão de valores. As pessoas quando vêm cá, têm de ver com os seus próprios olhos, porque a grandeza destes campeonatos do mundo é no palco onde acontecem, porque as pessoas quando veem na televisão, pensam que é fácil, mas não é. Só vendo as marcas que eles fazem, como eles batem os recordes do mundo, e aqui no campeonato do mundo em Paris já foram batidos imensos recordes do mundo em várias modalidades, ou disciplinas dentro do atletismo», assegurou o Team Manager da comitiva portuguesa.

01:48 Filipe Rebelo, Team Manager de Portugal, faz o balanço da primeira semana dos Mundiais 16-07-2023

Esta competição permite abrir vagas para os Jogos Paralímpicos que decorrem em 2024 em Paris. Em entrevista à RFI, Filipe Rebelo, Team Manager de Portugal, explicou-nos como é que se abrem as vagas para os Jogos Paralímpicos e os objectivos do Comité Português Paralímpico.

«Por exemplo, agora em Paris foram abertas quatro quotas. Isto aqui é assim: os atletas têm de ficar entre os quatro primeiros para abrir as quotas. Depois no Campeonato do Mundo em Tóquio (ndr: em 2024), só vai abrir duas quotas, só os dois primeiros, e assim sucessivamente. Depois há o ranking, o Top-10, que também abre quotas para os países respectivos. É um pouco confuso, mas isto vem mostrar o quanto é preciso trabalhar para lá chegar. Nós ficarmos nos quartos primeiros cá, em Paris, é muito bom, e também demonstrar o trabalho que temos vindo a fazer nos últimos quatro anos», frisou Filipe Rebelo, que também admitiu que o Comité Paralímpico quer abrir o máximo de quotas possíveis: «É levar o máximo (ndr: de atletas). Cada modalidade tem as suas próprias quotas, com as suas especificidades. Aqui em Paris nos Mundiais de atletismo, abre quotas através dos quatro primeiros. Nas outras modalidades é diferente, mas Portugal já abriu em duas modalidades: no atletismo e no ciclismo. Neste momento temos três quotas para os Jogos Paralímpicos. A natação vai agora aos Países Baixos, com abertura de quotas. E claro isso é importante levar o maior número de atletas: quantos mais, melhor. É um processo muito longo apesar de estarmos a um ano dos Jogos Olimpicos», concluiu Filipe Rebelo, Team Manager de Portugal.

01:16 Filipe Rebelo, Team Manager de Portugal 16/07/2023

Recorde-se que as duas medalhas de bronze foram conquistadas por Carina Paim nos 400 metros femininos T20 - Deficiência intelectual -, e por Miguel Monteiro no lançamento do peso masculino F40 - Atletas com nanismo.

De notar que o país anfitrião, a França, está à frente de Portugal na tabela das medalhas com ‘apenas’ quatro medalhas de bronze.

Jogos Paralímpicos em Tóquio. © REUTERS - MARKO DJURICA

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro