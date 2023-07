Hemisfério Norte com temperaturas recorde e outros fenómenos climáticos extremos

Alterações Climáticas

Desde este fim-de-semana que o hemisfério Norte está a enfrentar uma onda de calor com muitas cidades em Itália a registarem 40ºC, ao mesmo tempo que novos incêndios de grandes dimensões deflagram na Califórnia e na Coreia do Sul há fortes chuvas que têm causado cheias no país.

Publicidade Continuar a ler

Estima-se que a Europa sinta duas vezes mais os efeitos do aquecimento global que o resto do Mundo este Verão, com as temperaturas e tornarem impossível usufruir das férias neste período de descanso escolar como até agora. Em muitas cidades italianas, os termómetros batem nos 40 graus, assim como em Espanha, com regiões como a Andaluzia, Catalunha ou as ilhas Baleares a chegarem mesmo aos 44ºC.

As elevadas temperaturas na Grécia levaram mesmo as autoridades a fecharem o Partenon, a maior atracção do país que se situa na capital do país, Atenas, entre o meio-dia e as 17h, já que se trata do período de maior calor. Também a Roménia se vê confrontada com temperaturas de 39ºC, enquanto o Sul de França e a Córsega serão visados pelas elevadas temperaturas na terça e quarta-feira, levando as autoridades a temerem uma vaga de mortes devido ao calor, tal como aconteceu em 2003.

Só no Verão passado, morreram na Europa cerca de 60 mil pessoas devido ao calor.

Devido a estas elevadas temperaturas, os Estados Unidos voltam também a ser ameaçados pelos grandes incêndios florestais com o Vale da Morte, na Califórnia, a registar 54ºC no Domingo. No Sul deste estado há já, pelo menos, três grandes incêndios activos que já levaram à evacuação da população. Ao mesmo tempo, na costa Oeste dos Estados Unidos, em Filadélfia, uma chuvada relâmpago levou a inundações causando quatro mortos e três desaparecidos.

Na Coreia do Sul as inundações estão também a causar grandes danos, com 33 mortos confirmados, nas maiores cheias dos últimos anos a terem tido lugar este fim-de-semana. O país vai estar sob fortes chuvas pelo menos até quarta-feira.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro