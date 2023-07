Lula da Silva em Bruxelas para falar de economia e alterações climáticas

Brasil

O Presidente do Brasil está em Bruxelas, em visita oficial às instituições europeias, e reuniu-se esta manhã com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dizendo que o Brasil está de regresso às relações internacionais não só para tratar da economia, mas também das alterações climáticas.

Até terça-feira, Lula da Silva, Presidente brasileiro está em Bruxelas para participar na cimeira da União Europeia com os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). O líder brasileiro encontrou-se esta manhã com Ursula von der Leyen e disse que o regresso do Brasil às relações com a Europa, após dois anos de governação de Michel Temer e quatro de Jair Bolsonaro, é algo muito produtivo.

“Para o Brasil, é extremamente produtivo este regresso à União Europeia. O nosso país ficou seis anos afastado de qualquer atividade política internacional, menosprezando a importância do que significam as relações diplomáticas e o comércio exterior”, declarou Lula da Silva, após uma reunião com a presidente da Comissão Europeia.

Para Lula da Silva, o objectivo agora é voltar a colocar o Brasil no centro do protagonismo internacional”, dada a sua posição pró-europeia, contrária à do seu antecessor, Jair Bolsonaro. Este é um posicionamento não só em relação à economia, mas também no quadro das alterações climáticas.

“Queremos compartilhar com os parceiros do Mercosul e da América Latina e Caribe e aprofundar com a UE a discussão, não apenas do desenvolvimento industrial do investimento e crescimento económico, mas […] também a questão climática”, adiantou.

Mais de 50 líderes da UE e da América Latina reúnem-se na segunda e terça-feira em Bruxelas para reforçar os laços diplomáticos, após oito anos sem cimeiras, um evento já marcado por divergências sobre a declaração final.

Fontes europeias explicaram que esta que é a terceira cimeira da UE com a CELAC, após a última se ter realizado em 2015, e que se vai focar no relançamento da parceria entre as duas regiões para as preparar para os novos desafios, como as consequências da covid-19 e da guerra da Ucrânia causada pela invasão russa.

Em termos mundiais, a UE e a CELAC representam quase 60 países, cerca de um terço do território, 14% da população (mil milhões de pessoas) e 21% do Produto Interno Bruto. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil.

