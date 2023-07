Wimbledon

Carlos Alcaraz e Marketa Vondrousova surpreendem em Wimbledon

O espanhol Carlos Alcaraz, de 20 anos, número um do ranking ATP, conquistou no domingo pela primeira vez na sua carreira o torneio de Wimbledon, derrotando o sérvio Novak Djokovic. A checa Marketa Vondrousova conquistou o seu primeiro título do Grand Slam, ao derrotar a tunisina Ons Jabeur em dois sets.

Os novos campeões de Wimbledon, o espanhol Carlos Alcaraz e a checa Marketa Vondrousova. © Getty Images

Texto por: Lígia ANJOS

Publicidade Continuar a ler Carlos Alcaraz venceu com parciais de 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6 e 6-4, em quatro horas e 42 minutos. O espanhol de 20 anos, já tinha sido campeão do US Open em 2022, levantou o segundo título de Grand Slam na terceira participação em Wimbledon. "É um sonho que se tornou realidade", disse Alcaraz, feliz por "fazer história neste belo torneio" e por "jogar com uma lenda" como Djokovic. "Aos 20 anos, chegar a este patamar tão rápido faz-me sentir muito, muito orgulhoso e da equipa que tenho, do trabalho que fazemos", acrescentou Novak Djokovic, tenista que soma o maior número de Grand Slams, com 23 títulos, procurava o 24º troféu para igualar o recorde de Margaret Court. Além disso, o sérvio tentava o oitavo título em Wimbledon para igualar a Roger Federer como o maior campeão deste torneio no masculino. "Pensei ter problemas contigo na terra batida e no piso rápido, mas não na relva. Mas agora a história é diferente", disse Novak Djokovic, acrescentando que foi uma final de "qualidade com grandes jogadas". "Mereces totalmente a vitória. 'Enhorabuena!' -"parabéns" em espanhol-", acrescentou 'Nole'. Marketa Vondrousova vencedora do torneio de Wimbledon A checa Marketa Vondrousova conquistou no sábado o primeiro título do Grand Slam, ao derrotar na final de Wimbledon a tunisina Ons Jabeur em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-4. A checa é a primeira jogadora não cabeça de série e a de pior ranking a vencer o torneio de Wimbledon, depois de ter afastado quatro cabeças de série até chegar à final. Veronika Kudermetova (12), Donna Vekic (20), Marie Bouzkova (32), Jessica Pegula (4) e, por fim, a tunisina Ons Jabeur (6). Marketa Vondrousova, 42.ª classificada do ranking precisou de uma hora e 22 minutos para vencer. "O ténis é uma loucura! Ganhar este torneio, depois de tudo por que passei...", disse a checa, que há um ano, foi impedida de competir por causa de uma lesão, assistiu aos jogos de Wimbledon nas bancadas. A tunisina, a primeira árabe em finais de torneios do Grand Slam, repetiu a desaire de 2022, frente à cazaque Elena Rybakina. "É a derrota mais dolorosa da minha carreira. Não vou desistir e regressarei mais forte. Prometo voltar aqui um dia", afirmou Ons Jabeur.