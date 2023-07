Afeganistão

Afeganistão: salões de beleza obrigados a fechar, ordenam talibãs

Os salões de beleza no Afeganistão, fonte de rendimento de muitas famílias e raros espaços de sociabilização ainda existentes para as mulheres, têm um mês para fechar, sob ordens do regime talibã.

Um combatente talibã patrulha junta a uma fila de mulheres que aguarda para receber uma ração de alimentos distribuídos por grupos humanitários, em Cabul, 23 de Maio 2023. AP - Ebrahim Noroozi

Cerca de 50 mulheres afegãs arriscaram-se a manifestar em Cabúl contra a decisão das autoridades talibãs de fechar os salões de beleza. Os estabelecimentos existentes têm um mês para fechar portas. Esta nova restrição às liberdades das mulheres representa uma verdadeira ameaça económica: a decisão poderá levar ao desaparecimento de milhares de estabelecimentos geridos por mulheres, cujas família muitas vezes não têm outras fontes de rendimento. Os salões de beleza tinham-se tornado num dos raros espaços de socialização e liberdade para as mulheres, que têm visto os seus direitos reprimidos dia após dia por decisões do regime talibã. Desde 2021, os talibãs excluíram as mulheres do ensino secundário, das universidades e das administrações públicas e proibíram-lhes o acesso a parques, jardins e salas de desporto. As forças de segurança dispararam tiros para o ar e recorreram a canhões de água para dispersar as dezenas de mulheres reunidas pacificamente. Em Março, a Chefe da Missão de Assistência da ONU no Afeganistão, Roza Isakovna Otunbayeva, dizia que o país, sob o regime talibã, continua a ser o mais repressivo do mundo no que respeita aos direitos das mulheres.