Dia Negro na Nova Zelândia com tiroteio em Auckland que fez três mortos

Nesta quinta-feira 20 de Julho, a Nova Zelândia acordou com um tiroteio que fez três mortos, incluindo o atirador, e dezenas de feridos.

No dia em que o Mundial de futebol feminino abre as suas portas com o jogo de abertura entre a Nova Zelândia, pais anfitrião, e a Noruega, em Auckland, no Estádio Eden Park, um tiroteio acabou por ensombrar o dia de estreia.

Pelas 7h locais - 19 horas GMT de quarta-feira - a polícia interveio no centro de Auckland devido a um tiroteio que aconteceu, perto do hotel da Noruega.

As primeiras informações dão conta de um homem que entrou num prédio em construção e atirou contra os trabalhadores, fazendo dois mortos e dezenas de feridos.

Ao chegar, a polícia acabou por abater o atirador que tinha que ainda estava no prédio.

A polícia pediu às pessoas para ficarem em casa, enquanto não houver mais informações.

O jogo de abertura decorre pelas 19h locais no Estádio Eden Park com cerca de 50 mil espectadores em Auckland, a pouco mais de cinco quilómetros do tiroteio.

