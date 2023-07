Futebol Feminino

Festa do futebol feminino arranca em Auckland na Nova Zelândia

Estamos a 24h do início do Campeonato do Mundo de futebol feminino que decorre na Nova Zelândia e na Austrália. Em solo neo-zelandês o ambiente está a crescer.

Estádio Eden Park, Auckland, Nova Zelândia. © AFP - SAEED KHAN

Texto por: Marco Martins

A Nova Zelândia acolhe o Mundial pela primeira vez na história, aliás a Oceania recebe pela primeira vez a competição organizada pela FIFA. O jogo de abertura vai opor a Nova Zelândia, 22ª na classificação mundial, e a Noruega, 12ª, no Estádio Eden Park com uma capacidade de cerca de 50 mil lugares. O ambiente nas ruas de Auckland está calmo, a população, durante a semana de trabalho, não está ainda focada no jogo de amanhã. No entanto é de notar que nenhuma bandeira alusiva ao evento está visível nas artérias da cidade. O público vai estar presente nas tribunas do estádio para apoiar a equipa, mas sem grandes ilusões visto que em seis participações, nunca conseguiu ultrapassar a fase de grupos. As norueguesas partem como favoritas para essa partida, elas que já venceram o Mundial em 1995, entrando no restrito grupo das nações a terem conquistado a prova. Em oito edições já realizadas, apenas quatro nações venceram, os Estados Unidos, quatro vezes, a Alemanha, duas, bem como o Japão e a Noruega, uma vitória para cada uma. O jogo de abertura decorre às 7h GMT, enquanto o segundo jogo, entre a Austrália, outro país anfitrião, e a Irlanda, decorrerá em território australiano pelas 10h GMT. 01:37 Crónica de Marco Martins a partir de Auckland no dia 19 de Julho de 2023