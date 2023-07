HRW acusa autoridades tunisinas de "graves abusos" contra migrantes subsaarianos

Direitos humanos/Tunísia

A Organização Não Governamental, Human Rights Watch, acusa as forças de segurança da Tunísia de terem cometido "graves abusos" contra migrantes subsaarianos, nos últimos meses. Estas informações foram tornadas públicas num novo relatório, divulgado esta quarta-feira, pela organização.

A Human Rights Watch (HRW) recolheu mais de 20 testemunhos que colocam a nu "espancamentos, prisões e detenções arbitrárias" ou até mesmo "acções perigosas no mar".

O comunicado, divulgado esta quarta-feira, pela organização denuncia "os graves abusos" por parte "da polícia, do exército e da guarda costeira" da Tunísia contra migrantes negros africanos, refugiados e requerentes de asilo.

“Estes abusos incluem espancamentos, prisões e detenções arbitrárias, expulsões em massa, ações perigosas no mar, despejos forçados, roubo de dinheiro e objetos pessoais”, disse a Human Rights Watch.

De salientar que algumas das pessoas ouvidas pela organização disseram ter sofrido "choques elétricos" em esquadras da polícia.

De acordo com a organização, nove das pessoas inquiridas já regressaram a casa em voos de repatriamento de emergência, realizados em março passado, mas oito ainda se encontram em Tunes, capital do país ou em ou Sfax, cidade portuária tunisina.

A Human Rights Watch salientou ainda que outras sete pessoas fazem parte de um grupo de mais de mil cidadãos africanos que foram "expulsos e transferidos à força da Tunísia para as fronteiras com a Líbia e Argélia no início do mês de Julho".

Violência intensifica-se após discurso do Presidente da Tunísia

O relatório dá conta de que estes abusos contra os direitos humanos ocorreram entre 2019 e 2023, mas intensificaram-se após o discurso proferido pelo Presidente, Kaïs Saïed, em fevereiro deste ano.

Na altura, o chefe de Estado defendeu "medidas urgentes" contra a imigração ilegal de africanos subsaarianos, referindo que a sua presença era fonte de "violência e crimes".

A Human Rights Watch já enviou, entretanto, uma carta ao governo tunisino no final do mês passado a pedir explicações, mas, até ao momento, ainda não obteve qualquer resposta.

Para além disso, a organização exortou ainda a União Europeia a suspender a sua ajuda à luta contra a migração ilegal “até uma avaliação do seu impacto nos direitos humanos ”.

Isto acontece numa altura em que esta instituição europeia e a Tunísia assinaram, no passado domingo, um acordo que tem como objectivo uma maior cooperação no combate à migração ilegal e ao tráfico humano.

