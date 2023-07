Ucrânia: Novos ataques russos contra Odessa deixam 12 feridos

Ataques/Ucrânia

Odessa – A região de Odessa, no sul da Ucrânia, voltou a ser alvo de ataques aéreos russos, pela segunda noite consecutiva. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, de acordo com o governador da região, Oleh Kiper.

A estratégica região de Odessa, no sul da Ucrânia, voltou a acordar em sobressalto, após novos bombardeamentos russos, levados a cabo, em resposta ao ataque ucraniano contra a ponte de Kerch, que liga a Rússia à península da Crimeia, e que ocorreu na passada segunda-feira.

O governador da região de Odessa dá conta de que pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, na sequência dos ataques da noite passada, e as forças ucranianas relataram, na manhã desta quarta-feira, ter destruído 37 de 63 alvos russos.

Entretanto, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou, na sua conta de Telegram, a Rússia de ter visado de forma deliberada locais utilizados para a exportação de cereais, em Odessa, um posicionamento que já havia sido reiterado também por Mykahailo Podolyak, conselheiro do chefe de Estado ucraniano, que salientou que "o objetivo principal [da Rússia] é destruir a possibilidade de exportar os cereais ucranianos".

A Procuradoria-Geral ucraniana indicou, também no Telegram, que este é o "maior ataque" russo perpetrado na região. Estes acontecimentos surgem exatamente dois dias depois da Rússia ter suspendido a sua participação no acordo de cereais do Mar Negro.

Incêndio deflagra em campo militar na Crimeia

A manhã desta quarta-feira fica ainda marcada por um incêndio que deflagrou num campo militar, a leste da península da Crimeia, anexada, de forma ilegal, pela Rússia, em 2014.

Mais de 2 mil pessoas vão ser temporariamente retiradas de quatro localidades adjacentes ao campo militar, conforme informou o governador russo na região, Sergey Axyonov.

"Está planeada a retirada temporária dos residentes de quatro localidades adjacentes ao campo militar na região de Kirov. São mais de duas mil pessoas", disse, na sua conta de Telegram.

Entretanto, um troço da autoestrada Tavrida, que liga o porto de Kerch, na Crimeia, ao porto de Sevastopol, no Mar Negro, foi encerrado por precaução.

As autoridades russas já garantiram, entretanto, que estão a acompanhar a situação e que o Presidente russo já foi informado do sucedido.

Vladimir Putin não vai à cimeira dos BRICS

Entretanto, foi ainda conhecido, esta quarta-feira, que Vladimir Putin não vai participar na cimeira dos BRICS (África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia) que tem lugar no final do próximo mês, em Joanesburgo. A notícia foi avançada pela presidência sul-africana.

Esta decisão acontece numa altura em que Putin é alvo de um mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional. A África do Sul é membro do Tribunal Penal Internacional e, como tal, caso Putin entrasse no seu território, seria teoricamente "obrigada" a prendê-lo.

