Ucrânia: "O meu sonho é que a guerra acabe até que o meu filho seja adulto"

Bucha – Na Ucrânia, muitas mulheres emigraram com os seus filhos devido à guerra, mas algumas voltaram inclusive para funções políticas relevantes. É o caso da vice-presidente da Câmara de Bucha, cidade onde cerca de 500 pessoas foram mortas na invasão russa. Esta mulher liderou o processo de gestão da identificação de cadáveres e hoje está interessada no desenvolvimento da cidade após a tragédia.

Nesta entrevista, fala-nos também da necessidade de paridade nos cargos públicos ucranianos, ainda muito dominados pelos homens.

Mykhailyna Skoryk-Shkarivska é a número 2 da Câmara Municipal de Bucha. No dia 24 de Fevereiro de 2022, estava na reunião onde se decidia o orçamento para a câmara municipal, mas a realidade foi muito diferente, como nos contou numa conversa gravada, hoje, já quase um ano e meio depois da tragédia.

É uma mulher marcada também por este evento. Teve de levar o seu filho para fora da Ucrânia, mas regressou assim que houve alguma segurança, no entanto, há o risco de destruir a infância do seu filho.

O seu sonho, diz Mykhailyna Skoryk-Shkarivska, é que tudo esteja resolvido até que o seu filho se torne adulto e que seja feito um castigo sobre Putin e também sobre a Rússia. Esta dirigente local de Bucha diz que a Ucrânia, ao contrário da Rússia, tem um processo democrático, onde as pessoas podem expressar opiniões diferentes, ao contrário do que acontece em Moscovo.

Perguntei-lhe também sobre a questão das mulheres, o que fazem de diferente as mulheres, ela que é uma das autarcas mais mediatizadas devido à situação de Bucha. Ela diz-nos nesta resposta que as mulheres vêem o mundo de forma diferente e, por isso, sabem como gastar dinheiro de forma mais adequada, por exemplo, em escolas ou jardins de infância, defendendo que as mulheres na sociedade ucraniana, devem ter o papel maior. Pelo menos, 50% nos cargos políticos e, nomeadamente, através da designação de chefias intermédias na própria administração local, em relação às mulheres.

A percentagem tem de melhorar. As mulheres precisam de ter condições também para cuidar da família e juntas trabalhar e contribuir para a economia da Ucrânia. É um trabalho que, diz Mykhailyna Skoryk-Shkarivska, está a ser feito também em Bucha, o local onde cinco centenas de pessoas morreram no início da invasão russa da Ucrânia.

