Futebol Feminino: Mundial arrancou com triunfo da Nova Zelândia

Futebol Feminino

Este Mundial feminino 2023 arrancou com um sabor agridoce na Nova Zelândia. Durante a manhã desta quinta-feira, três pessoas morreram num ataque armado, e à noite, a população festejou o triunfo da equipa da casa.

Hannah Wilkinson (esquerda) marcou o primeiro golo do Mundial e ofereceu o triunfo por 1-0 à Nova Zelândia perante a Noruega.

Publicidade Continuar a ler

O arranque da prova organizada pela FIFA não foi o melhor. Na manhã desta quinta-feira, um homem armado acabou por matar duas pessoas, antes de ser abatido, na cidade de Auckland, onde decorreu o jogo de abertura entre a Nova Zelândia e a Noruega.

O público estava chocado pelo acontecimento, visto que a Nova Zelândia é um dos países mais seguros do mundo, mas como afirmou o Primeiro-ministro neo-zelandês, Chris Hipkins, “foi um caso isolado e a segurança nacional não está em perigo”.

A FIFA também deixou bem claro que o ataque foi um acontecimento grave, mas que a prova ia seguir normalmente o seu caminho em consonância com as autoridades.

Minuto de silêncio

O Estádio Eden Park, em Auckland, recebeu o jogo de abertura perante 42 137 espectadores. A cerimónia de abertura decorreu em pouco mais de dez minutos com uma homenagem à cultura neo-zelandesa.

Antes de uma homenagem às vítimas do ataque com um minuto de silêncio antes do apito inicial da árbitra japonesa Yoshimi Yamashita.

O jogo arrancou sob os aplausos do público presente nas bancadas e onde várias nacionalidades estavam como uma adepta brasileira, Gracie, que veio apoiar a selecção neo-zelandesa, ela morando na Nova Zelândia há mais de 20 anos, e isto apesar de acreditar num triunfo do Brasil neste Mundial.

Nova Zelândia na frente na primeira parte mas sem golos

As neo-zelandesas entraram melhor no Estádio Eden Park, mais habituado a receber os encontros dos ‘All Blacks’, a selecção de râguebi masculina.

As ‘Ferns’, alcunha da equipa da casa, criavam oportunidades, sobretudo graças à velocidade de Hannah Wilkinson, que conseguia sempre ganhar à sua adversária do ponto de vista da rapidez, mas perdia depois na parte técnica.

A Noruega sobrevivia graças à ponta-de-lança, Ada Hegerberg, primeira jogadora a ter vencido a Bola de Ouro Feminina atribuída pela revista francesa ‘France Football’. A jogadora do Lyon, em França, tentava estar em todas as ofensivas norueguesas, mas não conseguia fazer tudo sozinha. Aos 20 minutos de jogo, após um cruzamento, Ada Hegerberg numa posição complicada, com defesas à sua volta, decidiu dar a bola a Frida Maanum, isolada na área, que acabou por rematar por cima da baliza.

Até ao intervalo, pouco mais se viu das norueguesas, enquanto as neo-zelandesas pecavam na finalização.

Hannah Wilkinson abriu o caminho para o triunfo

A segunda parte começou com a mesma fisionomia do que a primeira, no entanto o resultado vai mudar rapidamente.

Aos 48 minutos de jogo, Jacqueline Hand, lançado em profundidade, ultrapassou a sua adversária no lado direito do ataque neo-zelandês, e cruzou para a área onde Hannah Wilkinson ‘apenas’ teve de empurrar para o fundo da baliza de Aurora Mikalsen.

Hannah Wilkinson, ponta-de-lança neo-zelandesa de 31 anos, já tinha apontado dois golos em mundiais, em 2011 e em 2015. Desta vez a jogadora abriu o marcador e sobretudo apontou o primeiro tento da competição que decorre na Nova Zelândia.

De notar que Hannah Wilkinson já representou vários clubes na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suécia, na Austrália e... em Portugal onde vestiu a camisola do Sporting Clube de Portugal na época 2019/2020 tendo apontado 16 golos em 20 jogos.

As norueguesas não conseguiram empatar apesar dos esforços e das melhorias do conjunto europeu. Aos 82 minutos, a norueguesa Tuva Hansen rematou de pé direito à baliza, mas a guarda-redes da Nova Zelândia, Victoria Esson, desviou a bola que acabou por bater na trave.

A Nova Zelândia teve uma oportunidade soberana para apontar um segundo tento aos 89 minutos visto que a árbitra assinalou uma grande penalidade após uma mão na bola, na área, da norueguesa Tuva Hansen após um cruzamento de Malia Steinmetz. No entanto, na marcação da grande penalidade, a capitã Ria Percival atirou... ao poste e falhou o segundo golo neo-zelandês.

Em dia ensombrado pela morte de dois civis, a Nova Zelândia reergueu-se e ainda conseguiu sorrir nesta quinta-feira 20 de Julho após o triunfo por 1-0 perante a Noruega, selecção campeã do mundo em 1995.

Na segunda jornada, a Nova Zelândia defronta as Filipinas, enquanto a Noruega vai ter de reagir frente à Suíça, a 25 de Julho.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro