Índia: vídeo mostra agressão de duas mulheres sob fundo de confrontos étnicos

Na Índia, um vídeo de duas mulheres exibidas nuas e agredidas em público suscitou reacções em todo o país. Os acontecimentos ocorreram no Estado de Manipur, no nordeste do país, onde um conflito étnico assolou a região há mais de dois meses e causou a morte de mais de 140 pessoas.

Membros da Meira Paibis, um grupo de autodefesa constituído por mulheres da etnia Meitei, maioritáriamente hindu. 22 de Junho de 2023. © Altaf Qadri / AP

Texto por: RFI

No vídeo, duas mulheres são vistas, totalmente nuas, empurradas e assediadas por dezenas de homens com armas nas mãos. Uma delas foi alegadamente violada depois de terem sido filmadas. Os homens no vídeo são membros da etnia Meitei, maioritariamente hindu e dominante naquele Estado. As duas mulheres são Kukis, etnia maioritariamente cristã e originária das montanhas. Os confrontos étnicos no Estado de Manipur, no nordeste da Índia, começaram em Maio, quando a justiça local concedeu um estatuto mais favorável aos Meiteis, garantindo, nomeadamente, empregos públicos e admissão nas universidades aos membros desta comunidade maioritária e principalmente hindu. Os dois grupos disputam também o acesso a certos terras montanhosas. Desde então períodos de calma intercalaram episódios de violência e assassinatos. Centenas de pessoas ficaram feridas e já mais de 40 mil fugiram de suas casas. O Primeiro-Ministro Narendra Modi nunca se tinha pronunciado sobre estes conflitos no estado governado pelo partido nacionalista Hindu, o BJP, partido do qual faz parte. O chefe de Estado acabou por quebrar o silêncio ontem, no dia em que o vídeo foi revelado nas redes sociais. Narendra Modi disse que este crime "envergonha toda a nação" e as autoridades locais afirmam ter detido dois suspeitos.