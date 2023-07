Ciclismo: Kasper Asgreen surpreendeu os sprinters

Ciclismo

O dinamarquês Kasper Asgreen venceu a décima oitava etapa da 110ª edição da Volta a França em bicicleta que decorre em território francês.

A décima oitava etapa decorreu entre as cidades de Moûtiers e de Bourg-en-Bresse, em França, numa distância de 184,9 quilómetros. Uma etapa que deveria chegar ao sprint.

A etapa foi vencida pelo dinamarquês Kasper Asgreen (Soudal - Quick Step), que se superiorizou ao sprint, num grupo de três corredores, ao neerlandês Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) e ao norueguês Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team).

De referir que, na luta entre favoritos, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) terminaram no pelotão com o mesmo tempo do que o vencedor, visto que o pelotão conseguiu se colar à fuga, mas não ultrapassou os três fugitivos.

Na geral individual, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) tem 7 minutos e 35 segundos de vantagem em relação a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), e 10 minutos e 45 segundos de vantagem em relação a Adam Yates (UAE Team Emirates).

Portugueses no pelotão

Há dois ciclistas portugueses nesta edição do ‘Tour’: Nelson Oliveira participa pela 7ª vez, enquanto para Rui Costa é a 11ª participação.

De referir que na décima oitava etapa, Nelson Oliveira (Movistar) terminou no 100° lugar a 50 segundos do vencedor, enquanto Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty) acabou na 124ª posição a 1 minuto e 16 segundos do dinamarquês.

A décima nona etapa decorre entre as cidades de Moirans-en-Montagne e de Poligny numa distância de 172,8 quilómetros.

