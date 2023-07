França: Emmanuel Macron exige "eficácia" do novo governo

O Governo francês foi remodelado ontem, depois de meses de distúrbios no país. O Presidente Emmanuel Macron exprimiu-se de manhã em abertura do Conselho de Ministros, em presença da nova equipa governamental, exigindo "eficácia" e tomadas de decisão mais aceleradas.

Emmanuel Macron durante o seu discurso no Palácio do Eliseu, 21 de Julho 2023.

Publicidade Continuar a ler

"Espero da vossa parte muita eficácia. A crise democrática que se tem comentado deve-se, em parte, à falta de rapidez na tomada de decisões", declarou, solene, o Presidente Emmanuel Macron, aos 41 membros do Governo, dos quais oito acabam de ser nomeados.

Ao fim de 100 dias de apaziguamento decretados para por fim aos protestos contra a lei das pensões, mas perturbados pelas recentes revoltas populares em reacção à morte do jovem Nahel baleado pela polícia, o Presidente exigiu "eficácia" por parte dos seus ministros e ministras.

Durante 25 minutos, Emmanuel Macron esboçou o que tinha sido alcançado nos ultimos 100 dias, congratulando o governo por ter levado a cabo a contestada reforma das pensões, e mostrando-se satisfeito com a reindustrialização do país e a diminuição do desemprego.

Quanto à linha política dos próximos meses, os temas prioritários para este verão são "resposta profunda" aos recentes motins, a seca e os riscos de incêndio, os preços da energia e o acesso aos cuidados de saúde.

Neste novo governo, a Primeira-ministra Elisabeth Borne e vários ministros de primeiro plano mantêm-se, como os da Administração interna, da Economia ou da Justiça.

Três membros do anterior governo mudam de cargo e os oito recém-chegados são todos provenientes da maioria presidencial.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro