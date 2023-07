Futebol Feminino: Espanha e Suíça venceram sem tremer no Mundial

Futebol Feminino

O segundo dia do Campeonato do Mundo de futebol feminino terminou com dois triunfos europeus: Suíça e Espanha.

Não houve surpresas nos dois últimos jogos desta sexta-feira 21 de Julho no Campeonato do Mundo de futebol feminino que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

Espanha esmagou Costa Rica

No Estádio em Wellington, a capital da Nova Zelândia, a selecção espanhola não deixou nenhuma hipótese à congénere da Costa Rica.

As espanholas entraram a todo o gás e asfixiaram rapidamente as costa-riquenhas que tentaram segurar o empate sem golos nos minutos iniciais.

A táctica até funcionou, até ao golo na própria baliza apontado pela costa-riquenha Valeria Del Campo aos 21 minutos de jogo.

A perder por 1-0, as costa-riquenhas vão ficar ainda mais seis minutos debaixo de água visto que Aitana Bonmatí vai apontar o segundo tento aos 23 minutos, e que Esther González Rodríguez vai marcar o terceiro aos 27 minutos.

A Espanha vencia por 3-0 aos 27 minutos e nada parecia preocupar as pupilas do técnico espanhol Jorge Vilda.

Aliás as jogadoras europeias vão falhar a oportunidade de golear visto que aos 34 minutos, Jennifer Hermoso vai falhar a grande penalidade marcada pela árbitra da partida, a australiana Casey Reibelt.

No intervalo a Espanha vencia por 3-0, e no fim dos 90 minutos, o mesmo resultado manteve-se. Apesar de ter tido várias oportunidades, as espanholas não aumentaram mais a vantagem, enquanto as costa-riquenhas, comandadas por Amelia Valverde, tiveram também algumas situações interessantes em que poderiam ter reduzido o marcador, mas também não conseguiram marcar nenhum tento durante a segunda parte.

A Espanha lidera o Grupo C com três, enquanto Costa Rica partilha o último lugar com Zâmbia e Japão visto que estas duas nações ainda não se defrontaram.

Suíça sem forçar

A selecção suíça jogou o ‘quanto basta’ neste jogo a contar para a primeira jornada do Grupo A que conta com Nova Zelândia e Noruega.

As suíças dominaram as filipinas no Estádio em Dunedin, em território neo-zelandês, sem terem grandes dificuldades.

Ramona Bachmann, internacional suíça, abriu o marcador aos 45 minutos de grande penalidade e permitiu à selecção europeia ir para o intervalo com um tento de vantagem.

A Selecção das Filipinas ainda tentou ser perigosa durante a segunda parte, mas a Suíça, com 100% de realismo, apontou um segundo tento por Seraina Piubel aos 64 minutos de jogo.

A Suíça venceu por 2-0 as Filipinas e lidera o Grupo A com três pontos, os mesmos do que a Nova Zelândia que triunfou ‘apenas’ por 1-0 frente à Noruega.

As filipinas e as norueguesas ocupam os dois últimos lugares sem pontos e terão de reagir na segunda jornada se não quiserem ser eliminadas.

A 25 de Julho, as neo-zelandesas defrontam as filipinas, enquanto as suíças vão medir forças com as norueguesas.

