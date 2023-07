Futebol Feminino: Nigéria arrecadou primeiro ponto frente ao Canadá no Mundial

Futebol Feminino

As surpresas continuam a surgir no Campeonato do Mundo de futebol feminino que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

Terceiro jogo, segunda surpresa dentro das quatro linhas no Mundial organizado pela FIFA, organismo que gere o futebol mundial.

O triunfo por 1-0 da Nova Zelândia frente à Noruega, foi a primeira surpresa, visto que o país anfitrião nunca tinha vencido um único jogo na competição nas seis anteriores participações.

A segunda ocorreu já nesta sexta-feira 21 de Julho com o empate sem golos entre o Canadá e a Nigéria.

Num jogo a contar para o Grupo B, que decorreu em Melbourne, em território australiano, as canadianas não conseguiram vencer as nigerianas.

O Canadá, sétimo no ranking mundial, tentou tudo para alcançar o primeiro triunfo nesta prova mas não conseguiu, muito devido à grande exibição da guarda-redes nigeriana Chiamaka Nnadozie, que joga em França no Paris FC.

Aliás a guarda-redes da Nigéria conseguiu defender uma grande penalidade apontada pela avançada Christine Sinclair, internacional canadiana que tem 40 anos.

Christine Sinclair, que actua nas norte-americanas do Portland Thorns FC, continua a jogar com 40 anos e participa pela sexta vez num Campeonato do Mundo de futebol feminino.

No entanto, a avançada acabou por não ser a heroína da sua seleção que cedeu um empate. De referir ainda que Christine Sinclair já teve a oportunidade de vencer um troféu com a seleção canadiana, os Jogos Olímpicos em Tóquio-2020, isto apesar da competição ter decorrido em 2021 devido à pandemia de Covid-19.

O jogo terminou com um empate sem golos entre a Nigéria e o Canadá. Uma surpresa nigeriana sobretudo visto que a Nigéria ficou reduzida a dez elementos com a expulsão de Deborah Abiodun que viu o vermelho directo pela mão da árbitra finlandesa Lina Lehtovaara

Na classificação no Grupo B, a Austrália lidera com três pontos após o triunfo por 1-0 frente à Irlanda graças a um golo de Stephanie-Elise Catley. Nigéria e Canadá lutam pelo segundo lugar com um ponto, enquanto as irlandesas estão no último lugar sem nenhum ponto.

Na próxima jornada, o Canadá defronta a Irlanda, enquanto a Nigéria mede forças com a Austrália.

