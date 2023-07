“Zelensky foi longe demais na sua estratégia de exigências militares aos parceiros ocidentais”

Guerra/Ucrânia

Mais de 500 dias após o início da invasão russa da Ucrânia em larga escala, Volodymyr Zelensky viu-se confrontado com a recusa da Nato em definir um calendário de adesão da Ucrânia. Numa entrevista à RFI, o investigador Ilya Kusa, especialista em política internacional do Instituto Ucraniano para o Futuro, explica o que pode mudar na estratégia de Kiev em relação à Nato.

Publicidade Continuar a ler

Para além disso, dá a sua opinião sobre o que deve a Ucrânia fazer em relação aos Estados Unidos, à Turquia, à China e até África e América Latina.

José Pedro Frazão, jornalista: Muitos analistas descreveram a cimeira da Nato em Vilnius como um “banho de realidade “ para Zelensky. Qual é a sua perspetiva sobre os resultados da cimeira para a Ucrânia?

Ilya Kusa, investigador: Há duas correntes de opinião na Ucrânia. Uma primeira defende que o Presidente Zelensky fez tudo bem, tendo o direito moral a falar da forma como o fez, exigindo o máximo que podia, conseguindo o que lhes tinha sido prometido.

Uma segunda corrente considera que ele foi longe demais. Concordo em parte com esta análise.

Esta abordagem foi realmente eficaz no início da guerra, quando muitos países ocidentais tinham medo de apoiar a Ucrânia ou não acreditavam sequer que a Ucrânia conseguiria vencer ou pelo menos confrontar a Rússia.

Isso não resulta para sempre. Há agora a noção de que não se consegue tudo o que se pretende. Chegou agora o momento em que esta abordagem não resulta como era suposto, principalmente porque ao fim de um ano e meio de guerra, muitos países não têm capacidade de providenciar o que a Ucrânia necessita.

Isto foi apenas uma questão de expectativas que, a determinado ponto, o Governo ucraniano não conseguiu controlar e comunicar. Tratou-se sobretudo de um desafio de comunicação em que provavelmente Zelensky pensou que esta estratégia poderia resultar de alguma forma. De certa forma fez ricochete , ainda que não de uma forma demasiado grave. As expectativas estavam demasiado elevadas e não alinhadas com a situação política real que existia antes da Cimeira. Depois de Vilnius , ele deve ter concluído que a sua diplomacia tem que ser diferente e multidimensional.

JPF: Não há um sentimento de corrida contra o tempo para a Ucrânia tendo em conta as perspetivas políticas nos Estados Unidos no futuro próximo, com uma possível mudança em Washington enquanto a guerra se prolonga ?

IK: A opinião geral aqui é de que o apoio americano não irá cessar, independentemente de os eleitos serem Biden ou Trump. Defender e apoiar a Ucrânia contra a Rússia é do interesse dos Estados Unidos, seja qual for o Presidente ou a cor política da administração.

Claro que existe alguma preocupação caso Trump regresse ao poder , usando o apoio financeiro à Ucrânia como moeda de troca com a Rússia.

JPF: Em matéria de Defesa, a estratégia de conceder “garantias de segurança “ à Ucrânia é um plano B face à não adesão à Nato ? E que tipo de garantias seriam aceitáveis para a Ucrânia?

IK: Os ucranianos esperam que a nossa segurança seja garantida por escrito através de um tratado. Há uma grande desconfiança em relação a diferentes formas alternativas como memorandos , resoluções ou declarações. Os ucranianos já tiveram uma experiência amarga com o Memorando de Budapeste de 1994 em que a Rússia foi signatária, mas depois ninguém veio ajudar-nos em 2014. Esta é a noção que temos do que é uma “garantia de segurança”. Por isso precisamos agora de um tratado, por escrito, com palavras muito precisas sobre essas garantias de segurança.

Caso não haja uma adesão, a solução passa por um tratado escrito como o que existe entre os Estados Unidos e países como Israel, Coreia do Sul e Japão .

JPF: O processo europeu será mais tranquilo do que o da Nato?

IK: Não diria. É mais fácil ao nível da obtenção de consensos entre países europeus. Não são tão inflexíveis nas suas posições sobre o acesso da Ucrânia.

Quanto à integração da Ucrânia, a questão está ligada à capacidade ucraniana de implementar reformas. Penso que temos poucas discussões sobre a nossa integração europeia em diferentes esferas. Não falo apenas da dimensão política como as reformas do sistema de governação ou da área judicial, mas também medidas de economia, finanças e indústria onde estamos em estado fraco.

Espero que tenhamos estas discussões antes da adesão à UE. Não acredito num processo rápido , portanto não será questão para resolver até ao final do ano.

JPF: Como definiria as relações atuais entre a Ucrânia e a Turquia? Erdogan é um parceiro fiável para Kiev?

IK: A Turquia é um parceiro circunstancial. Temos interesses comuns em diferentes áreas da economia, comércio, infraestruturas de energia. Importamos os drones turcos que usamos em combate contra os russos. Ao mesmo tempo não diria que a Turquia é vista como um parceiro fiável por causa das suas ligações com a Rússia . Toda a gente entende que a Turquia tenta jogar pelos seus interesses. E fazemos o mesmo com eles, é uma parceria pragmática onde temos projetos comuns, mas não somos aliados, no sentido total da palavra.

JPF: A relação entre a Ucrânia e a China teve alguma evolução desde o início da invasão russa de larga escala? Sabendo das relações entre Pequim e Moscovo, esta ainda é uma carta que Kiev tem que jogar neste contexto?

Ik: Infelizmente nunca tivemos uma estratégia coerente para a China. Durante anos não tivemos um embaixador em Pequim, apenas tendo sido nomeado um diplomata muito recentemente.

Na minha opinião, a China não é um aliado estratégico da Rússia e tenta improvisar durante a guerra. Não creio que a China tenha uma estratégia para a guerra na Ucrânia. Penso que tentam impedir a Rússia de colapsar por completo, com uma derrota estratégica total na Ucrânia, porque isso significaria que a Rússia poderia cair na esfera de influência da Europa e dos Estados Unidos, o que não poderiam permitir. Ao mesmo tempo, o enfraquecimento da Rússia em resultado das sanções ocidentais seria do interesse das empresas chinesas, permitindo tomar esse mercado.

Penso que a China quer que a guerra acabe assim que possível e, preferencialmente, como resultado de um processo de negociações entre a Rússia e o ocidente, sem um vencedor claro, incluindo alguns pontos propostos pela China no seu documento publicado em Fevereiro. Isto para que o mundo já não seja dominado apenas pelo Ocidente e haja uma ordem mundial multipolar.

É difícil perceber como o nosso governo entende a China . Não tivemos a tal estratégia coerente, mas penso que o Governo perceciona a China como um aliado da Rússia. O nosso governo ainda está a avaliar as reais intenções da China.

JPF: Finalmente, Zelensky referiu-se em Fevereiro deste ano à necessidade de novos caminhos de paz com participação da América Latina e África. Seis meses depois , não há nada de concreto por exemplo entre o Brasil e a Ucrânia . Acha que há mesmo uma estratégia ucraniana neste domínio?

IK: Neste momento não penso que haja uma estratégia, mas estamos no processo de a formular. Eles perceberam que precisam dessa estratégia. Isto é de facto um bom passo em frente, porque antes da guerra nunca foi pensada uma estratégia para a América Latina e África. A nossa política externa estava fixada em dois polos: a Rússia e o Ocidente. Nunca tivemos uma política externa diversificada. Neste momento , o discurso de Zelensky dá a entender de que a Ucrânia precisa de mais aliados, envolvendo países não ocidentais . Precisamos de pelo menos tentar começar a estabelecer laços com esses países . Um sinal muito forte foi a nomeação do vice-ministro dos negócios estrangeiros para o cargo de embaixador no Brasil, uma vez que é um diplomata com muito peso. Ele vai ser uma das pessoas que serão responsáveis por aproximar estes países , estabelecendo uma comunicação que faltava há muitos anos

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro