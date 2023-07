Huynh Nhu: «É um sonho estar no Mundial e representar o Vietname»

Futebol Feminino

Terceiro dia de competição no Campeonato do Mundo de futebol feminino. Neste sábado, a actual campeã do mundo, a selecção dos Estados Unidos, entra em campo para defrontar uma das oito nações que se estreiam no Mundial, o Vietname.

O alargamento do Mundial feminino para 32 equipas acabou por trazer oito nações estreantes para a prova, entre elas Portugal e o Vietname, duas selecções que estão no Grupo E com os Estados Unidos e os Países Baixos.

A Selecção Portuguesa entra no domingo 23 de Julho em campo frente às neerlandesas em Dunedin, em território neo-zelandês, enquanto o Vietname defronta já neste sábado 22 de Julho a poderosa equipa dos Estados Unidos, actual campeã do mundo, em Auckland no Estádio Eden Park.

Aliás no Mundial 2019, que decorreu em território francês, as norte-americanas derrotaram por 2-0 as neerlandesas na final da prova.

Huynh Nhu (centro), capitã do Vietname. © AFP - JAM STA ROSA

A RFI teve a oportunidade de falar com a estrela e capitã da equipa do Vietname, Huynh Nhu.

Huynh Nhu, avançada de 31 anos, que actua no Länk Vilaverdense em Portugal, afirmou que o primeiro objectivo do Vietname é pontuar, admitindo que estar presente neste Mundial com o seu país é o realizar de um sonho.

RFI: Este é o primeiro Mundial para o Vietname, qual é o sentimento?

Huynh Nhu:Estamos muito orgulhosas deste feito, pois superamos a dificuldade durante o pior momento do Covid para fazer isto acontecer. Toda a equipa está extremamente empolgada com isto e ansiosa pela experiência de classe mundial que vai ter nesta competição.

RFI: Este é o primeiro mundial para Huynh Nhu, como se sente? É um sonho que se torna realidade??

Huynh Nhu: Este é o meu sonho desde que comecei a jogar futebol, representar o meu país no maior palco do futebol feminino do mundo. Definitivamente, um sonho tornado realidade, não apenas para mim, mas para todas as jogadoras e também para os nossos adeptos no Vietname. Daremos o nosso melhor e não desistiremos facilmente.

RFI: Qual é o objectivo neste Grupo com Portugal, Estados Unidos e Países Baixos?

Huynh Nhu: Vamos dar o nosso melhor em cada jogo, e nosso objectivo é somar os primeiros pontos num Campeonato do Mundo.

RFI: O que se pode dizer sobre os Estados Unidos? Esta é a equipa mais forte deste grupo??

Huynh Nhu: Os Estados Unidos são indiscutivelmente a equipa mais forte do mundo, número 1 no ranking da FIFA há muitos anos, actual nação campeã do mundo. Jogadoras de classe mundial com muita experiência. Com certeza, será um jogo muito difícil para nós, mas não temos medo.

RFI: Depois o Vietname defronta Portugal. Qual é a sua opinião sobre a Selecção Portuguesa tendo em conta que joga no Campeonato português??

Huynh Nhu: Esta também é a primeira vez para Portugal num Mundial. Joguei em Portugal na época passada, por isso tenho uma boa ideia do futebol praticado e das jogadoras. Jogadoras de absoluta qualidade com futebol técnico e com posse de bola. Não podemos subestimar Portugal, vai ser um jogo muito interessante.

RFI: O último jogo será frente aos Países Baixos. O objectivo é ainda ter uma possibilidade de seguir em frente na prova?

Huynh Nhu: Os Países Baixos também são um adversário muito difícil, todas as jogadoras jogam nas principais ligas na Europa. Com certeza será mais uma dura batalha que enfrentaremos, mas no futebol tudo pode acontecer. Não somos as favoritas nesta fase de grupos, sabemos quem somos, sabemos das nossas qualidades por isso vamos focar-nos no que temos de fazer em cada jogo, lutar até ao fim, não desistir e o resultado será baseado nisso.

RFI: Para si, quais são as nações favoritas para conquistar o título mundial?

Huynh Nhu: Acho que muitas equipas podem ser consideradas favoritas para o título, não apenas as norte-americanas, mas também as nações europeias porque deram um grande salto qualitativo nos últimos anos, como a Inglaterra, a França, a Itália ou a Alemanha. O futebol europeu evoluiu muito nos últimos 4 anos. Espanha e Brasil também são equipas muito boas, bem como a Suécia e o Canadá que têm uma longa história no futebol feminino. Então eu acho que o vencedor estará nessas equipas.

RFI: Como se sente? Após a temporada passada… e enquanto espera pela estreia no Mundial?

Huynh Nhu: Sinto-me bem, tenho treinado assiduamente com a minha equipa, fizemos um bom estágio na Europa, especialmente com o jogo em que enfrentamos a Alemanha. Aprendemos muito e também ganhamos mais experiência jogando com jogadoras que têm vantagens físicas. Estamos ansiosas por entrar na prova.

RFI: Quando e como surgiu a paixão pelo futebol?

Huynh Nhu: O meu pai era um ex-jogador, então ele ensinou-me muito sobre futebol desde criança, quando tinha uns 4 ou 5 anos. A minha mãe também é fã de futebol, então ela também me apoiou na minha carreira no futebol desde que eu era criança. Os meus pais tiveram uma grande influência na minha carreira no futebol. O sonho deles, quando a minha mãe estava grávida, era ver o Vietname disputar o Campeonato do Mundo e graças a Deus, fui abençoada com talento para o futebol. Agora estou a realizar o sonho dos meus pais.

RFI: Como foi a sua experiência em Portugal? Marcou 7 golos e disputou 22 jogos. E é para ficar em Portugal?

Huynh Nhu: Adoro a minha experiência até agora em Portugal, um bom ambiente no futebol e isso combina muito bem com o meu estilo. Sobretudo o Lank FC Vilaverdense é um bom clube com ambições e com boas pessoas que me acolheram e me ajudaram muito desde a minha chegada. Encontrei o clube certo para a minha primeira estadia na Europa, estou muito feliz por ter esta sorte do meu lado. Muito obrigado ao clube. Eu vou ficar na próxima temporada.

Selecção do Vietname. © AFP - NHAC NGUYEN

