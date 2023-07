Altas temperaturas/Grécia

Termómetros continuam a bater recordes na Grécia

A Grécia está a ser afectada por uma onda de calor, com os termómetros a rondarem os 40° graus celsius há já 10 dias. As altas temperaturas têm sido o gatilho para a proliferação de incêndios um pouco por todo o país e já levaram as autoridades a encerrar os principais locais de turismo nas horas de maior calor.

Voluntários da Cruz Vermelha distribuem garrafas de água aos turistas que visitam a Acrópole em Atenas, à medida que o calor aumenta. AFP - SPYROS BAKALIS

Publicidade Continuar a ler A actual onda de calor que assola a Grécia deverá tornar-se a mais longa na história do país desde que há registo. A informação foi avançada, este sábado, por Kostas Lagouvardos, um dos principais meteorologistas do país, que fala em cerca de 17 dias de onda de calor, algo nunca antes registado no país. Este fim-de-semana também se arrisca a ser o mais quente dos últimos 50 anos, defendeu Panagiotis Giannopoulos, meteorologista da emissora estatal ERT. O Serviço Meteorológico Nacional dá conta de que, este domingo, os termómetros poderão ultrapassar os 45 graus no centro do país. O calor tem assolado várias cidades gregas, com particular destaque para a área metropolitana de Atenas, onde se concentra quase 1/3 da população grega. As autoridades já avisaram a população para evitarem sair à ruas nas horas de maior calor e os principais pontos turísticos, onde se inclui a Acrópole de Atenas, também estarão parcialmente encerrados nos horários em que as temperaturas são mais elevadas. O ministério do trabalho da Grécia também já apelou às empresas para privilegiarem o teletrabalho. A onda de calor, que deverá durar até ao final da próxima semana, tem alimentado os incêndios, que têm lavrado, nos últimos dias, um pouco por todo o país. França e Itália já enviaram reforços para a Grécia para ajudar o país a combater os fogos. As previsões dos próximos dias não são, contudo, mais animadoras. A proteção civil já alertou para um risco muito elevado de novos incêndios nas próximas horas. De salientar que outros países europeus, como é o caso de Espanha ou Itália, também têm enfrentado altas temperaturas nos últimos dias, bem como os Estados Unidos da América.