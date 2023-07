Ucrânia: autoridades pró-russas acusam Kiev de ataque na Crimeia

Foi através de uma mensagem no Telegram, mas sem dar muitos pormenores, que Sergei Aksionov falou sobre este alegado ataque.

O governador da Crimeia, nomeado pela Rússia, disse que o ataque com drones, que levou à explosão de um depósito de munições, teve lugar num distrito do interior da península da Crimeia e que as autoridades decidiram retirar os habitantes que viviam num raio de até cinco quilómetros.

"Foi tomada a decisão de retirar as pessoas que vivem num raio de cinco quilómetros. A fim de minimizar os riscos, foi igualmente decidido suspender a circulação ferroviária", disse Sergei Aksionov.

O alegado ataque também levou a que a circulação na ponte de Kerch, que faz a ligação entre a Crimeia e a Rússia, fosse temporariamente interrompida. Recordo que no início da semana passada, esta ponte foi alvo de um ataque reinvindicado pela Ucrânia, que levou a Rússia a retaliar com vários bombardeamentos nos últimos dias, principalmente na estratégica região de Odessa, onde se localizam vários depósitos de cereais.

Este sábado fica ainda marcado pela conversa entre o Presidente ucraniano e o secretário-geral da NATO. Volodymyr Zelensky e Jens Stoltenberg discutiram a questão do “desbloqueio” do corredor de cereais do mar Negro, poucos dias após a Rússia ter suspendido a sua participação neste acordo.

Had a phone conversation with NATO Secretary General @jensstoltenberg.

We discussed the implementation of the agreements reached during the Vilnius summit and further actions regarding the integration of Ukraine into @NATO.

We shared assessments of the current situation in the…