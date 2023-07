Futebol Feminino: Estados Unidos, Japão e Espanha puxaram dos galões no Mundial

Futebol Feminino

O campeonato do mundo de futebol feminino já vai a caminho do quarto dia de prova com as entradas em campo de Portugal e França. Um mundial em que alguns favoritos puxaram dos galões e esmagaram os adversários, como foi o caso dos Estados Unidos, do Japão e da Espanha.

Publicidade Continuar a ler

Japão, Estados Unidos, e Espanha, três favoritos que não decepcionaram na sua estreia no Mundial de 2023.

Estados Unidos com destaque para Sophia Smith

A Selecção dos Estados Unidos, campeã do Mundo em título e que está no grupo de Portugal, venceu facilmente o Vietname por 3-0 num encontro em que as vietnamitas não remataram uma única vez à baliza.

Os golos foram apontados por Sophia Smith, que bisou, e por Lindsey Horan, esta última jogando em França no Lyon.

De notar que a avançada Alex Morgan falhou uma grande penalidade com uma defesa da guarda-redes Tran Thi Kim Thanh.

Os Estados Unidos lideram o Grupo E com três pontos, enquanto Portugal e Países Baixos jogam apenas neste domingo, 23 de Julho.

O Vietname, liderado pela capitã Huynh Nhu, terá de levantar a cabeça se não quiser ser eliminado da prova.

Japão esmagou as adversárias

O Japão, que faz parte do clube dos quatro países a ter vencido um Mundial, goleou a Zâmbia, seleção africana que participa pela primeira vez na prova por 5-0. Como para o Vietname, as zambianas não remataram uma única vez à baliza. As japonesas não deixaram nada à Zâmbia que inclusive terminou a dez com a expulsão da guarda-redes Catherine Musonda.

Os tentos das japonesas foram apontados por Hinata Miyazawa, que bisou, por Mina Tanaka, por Jun Endo e por Riko Ueki, de grande penalidade.

O Japão lidera o Grupo C com três pontos, os mesmos do que a Espanha. Se as duas selecções vencerem, na próxima jornada, estão apuradas para os oitavos.

A Zâmbia de Ireen Lungu (primeiro plano) não resistiu ao Japão de Jun Endo (segundo plano). © REUTERS - DAVID ROWLAND

Espanha venceu em... 6 minutos

Num duelo 100% hispanófono, a Espanha derrotou a Costa Rica por 3-0, numa partida em que os três golos espanhóis foram apontados em... 6 minutos! A partir daí foi gerir a vantagem para as espanholas.

Os tentos espanhóis foram marcados pela costa-riquenha, Valeria Del Campo, na própria baliza, aos 21 minutos, por Aitana Bonmatí aos 24 e por Esther González aos 27 minutos.

Na próxima jornada a Espanha defronta a Zâmbia enquanto o Japão mede forças com a Costa Rica.

Grupo D, a margem mínima

Sem a mesma facilidade, mas com a vitória e os três pontos, temos a Inglaterra que venceu Haiti por 1-0, com um golo de Georgia Stanway, de grande penalidade, e a Dinamarca que derrotou a China também pela margem mínima, 1-0, com o único tento a ser marcado por Amalie Vangsgaard, jogadora do Paris Saint-Germain em França.

As britânicas e as dinamarquesas lideram o Grupo D com três pontos. Na próxima jornada, a Inglaterra defronta a Dinamarca, enquanto a China mede forças com Haiti.

O Mundial na Austrália e na Nova Zelândia decorre até dia 20 de Agosto.

Troféu do Campeonato do Mundo Feminino. © AFP - CHRISTOPHE SIMON

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro