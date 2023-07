Futebol Feminino: Portugal derrotado pelos Países Baixos

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa Feminina fez a sua estreia no Mundial de futebol feminino. Um feito histórico para as portuguesas que, no entanto, perderam por 1-0 frente aos Países Baixos, vice-campeãs mundiais.

Pela primeira vez na sua história, Portugal marca presença no Campeonato do Mundo de futebol feminino organizado pela FIFA na Austrália e na Nova Zelândia.

O primeiro era frente às neerlandesas, uma tarefa complicada visto que, em jogos oficiais, torneios e encontros amigáveis, os Países Baixos venceram sete vezes, enquanto Portugal apenas tem um triunfo.

A única vitória da Selecção das Quinas foi a 8 de Dezembro de 2001, por 2-1, em casa, num jogo a contar, na altura, para o apuramento para o Mundial de 2003.

Quanto ao último jogo entre as duas nações, foi durante o Euro-2021, que decorreu em 2022, na Inglaterra. Há um ano, a 13 de Julho, os Países Baixos venceram com dificuldade por 3-2. As portuguesas estiveram a perder por 2-0 e conseguiram chegar ao empate a duas bolas, antes de ceder.

Neste dia 23 de Julho, a história voltou a repetir-se. As ‘Navegadoras’, alcunha da Selecção Portuguesa, foram dominadas nos minutos iniciais do jogo no Estádio de Dunedin, no Sul da Nova Zelândia.

Aos 13 minutos de jogo, as neerlandesas concretizaram a superioridade com um tento apontado pela defesa Stefanie van der Gragt que, após um canto, cabeceou para o fundo da baliza. A árbitra ucraniana, Kateryna Monzul, ainda solicitou o VAR, mas acabou por validar o tento dos Países Baixos.

No intervalo as neerlandesas venciam por 1-0, enquanto Portugal baixou muito de ritmo após esse primeiro tento.

Durante a segunda parte a Selecção das Quinas conseguiu criar várias oportunidades, mas Jéssica Silva, que teve mais protagonismo no ataque, não conseguiu empatar.

Quanto às neerlandesas foram menos activas e até estiveram perto de sofrer um golo português com um remate de Telma Encarnação que passou por cima da baliza. Uma vitória sofrida para a actual vice-campeã do mundo.

A Selecção Portuguesa acabou por perder por 1-0 frente aos Países Baixos no Estádio de Dunedin que contou com 11 991 espectadores, entre as quais uma claque de Portugal.

As neerlandesas e as norte-americanas lideram o Grupo E com três pontos, enquanto Vietname e Portugal ocupam os dois últimos lugares sem nenhum ponto.

Na próxima jornada, as portuguesas medem forças com as vietnamitas, enquanto as neerlandesas vão defrontar as norte-americanas.

